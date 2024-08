Aprobado el inventario de caminos con la abstención del PP por falta de explicación de algunas alegaciones

El Concello de Bueu aprobó de forma definitiva, en el pleno extraordinario de ayer, y con los votos a favor del gobierno del BNG y PSOE y la abstención del PP, el inventario de caminos de titularidad municipal, con más de 180 viales, tras el plazo de exposición pública. Durante el mismo se informaron 28 alegaciones, de las que se estimaron 16, siete de ellas para supresión de caminos incluidos en el inventario y otras para su inclusión o su ampliación, además se estimó una parcialmente y se desestimaron 11, entre ellas la retirada de las calles Kayrel e Ibis mientras no se resuelva su verdadera situación debido a posibles afecciones en los sótanos de la urbanización Massó y el parking público en cuanto a garajes, trasteros y demás usos privativos. Las dos alegaciones de particulares fueron desestimadas porque según la documentación del Concello dichas calles son espacio de uso público y titularidad municipal existiendo sobre las zonas indicadas una concesión demanial de dos porciones de subsuelo, de los indicados viarios de la manzana Massó otorgada por acuerdo municipal celebrado en la sesión del 3 de noviembre de 2004.

Precisamente el hecho de que algunas alegaciones desestimadas no quedaran debidamente explicadas, fue el motivo por el que el PP se abstuvo, como en la estimada parcialmente “que no se concreta qué se acepta”. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, destacó que tras la aprobación inicial, se recogieron las alegaciones y ahora tocaba la aprobaciónj definitiva con lo que entran en vigor los inventarios de las tres parroquias que “nos permite contar cunha ferramenta de traballo áxil e moi útil, sobre todo á hora de acreditar a titularidade pública dos viais no caso das subvencións ou nas relacións co Catastro”.

Para elaborar el documento, que va a ser dinámico y sujeto a cambios, se tuvieron en cuenta como criterios para incluir los caminos dentro del inventario, que apareciera recogido en el catastro actual como vía de comunicación de dominio público, además de tener que aparecer el trazado en las Normas Subsidiarias Municipales de 1986 o grafiado en la cartografía catastral de 1956. Los caminos están relacionados en fichas con la identificación del mismo mediante un código, parroquia y denominación, localización, cartografía y catastral, coordenadas de punto de inicio y remate, el tipo de inmueble, su naturaleza jurídica y su título de adquisición, su longitud y ancho medio, las características del pavimento, existencia o no de servicios de abastecimiento de agua, red de saneamientos, iluminación pública o electricidad.

El pleno también aprobó, en este caso por unanimidad, la prórroga del contrato de Servicio de Axuda no Fogar a Idades, que realiza el servicio con un contrato desde 2021, por 575.177 euros anuales por un plazo de dos años con dos prórrogas por un año cada una. En la actualidad cuenta con 57 usuarios, 46 de dependencia y 11 de libre concurrencia. Aproximadamente 2.700 horas mensuales para dependencia y 250 horas para el servicio de libre concurrencia.