Las viviendas turísticas “escapan al control” del Concello de Cangas, que busca regularlas

“Queremos pero no podemos”, viene a decir el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias (BNG), tras reunirse con directivos de la asociación de vecinos del Casco Vello y también particulares de la zona para analizar los problemas derivados del bum de viviendas turísticas en el municipio y valorar qué puede hacer el Concello para regularlas. Aseguran los afectados que algunas zonas, como el barrio de Outeiro, los vecinos se sienten “cada vez más rodeados” de establecimientos de ese tipo y algunos clientes muestran “comportamientos incívicos” que deterioran la convivencia.

El edil explica que hay varias formas de explotación de inmuebles con esa finalidad y sólo en algunas tiene competencia el Concello. En concreto, las viviendas de uso turístico dependen directamente de la Xunta, que les otorga un número de registro, y no precisan licencia municipal, por lo que la institución local no puede presionar en este aspecto y no tiene “instrumentos legales” para hacer frente a la situación. Al menos hasta que disponga de un Plan Xeral que las incluya como actividad económica regulable por la administración local, como es, por ejemplo, el caso de Santiago de Compostela, que ha optado recientemente por frenar esa práctica.

Placas identificativas de viviendas de uso turístico, que crecen cada año. | // FDV

En todo caso, el edil asegura que está “trabajando” sobre una fórmula alternativa, un “soporte legal” a menor plazo, que no adelanta hasta que esté mejor definida. Asegura “comprender” el malestar del vecindario que se queja de que algunos inquilinos “están de fiesta hasta altas horas de la madrugada” y que debe limitarse su proliferación.

Entre las medidas que ya está en condiciones de aplicar el Concello figuran los “controles de ruido” por la Policía Local, con identificación y sanciones a los infractores, sean propietarios o clientes. También reconoce Antón Iglesias las quejas crecientes por la escasez de alquiler tradicional, para todo el año, porque el mercado está acaparado por el mayor lucro del uso turístico.

