Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Solo quedan horas para que la música empiece a sonar en la vigésimo primera edición del Festival SonRías Baixas de Bueu. Hoy habrá una fiesta de bienvenida para aquellas personas que tengan entrada o abonos y mañana comenzarán los conciertos. Una jornada inaugural marcada por la actuación por vez primera en Bueu de La Oreja de Van Gogh. El viaje de este festival, desde sus inicios como Troula na Banda en la pista de Banda do Río hasta el actual formato SonRías Baixas, es de vértigo. Desde la promotora Play Plan son cautos con las cifras, pero reconocen que la edición de 2024 es “de largo” la de mayor presupuesto de su historia –el año pasado la inversión fue de unos 800.000 euros– y se muestran convencidos de que este año se batirá el récord de asistencia. El aforo del recinto de A Estacada sube de 8.000 a 10.000 personas diarias y aún habría margen para dar cabida a más personas. “Pero non queremos. A nosa filosofía é que sexa un festival cómodo, no que o público poda moverse, desfrutar e ter unha experiencia o máis completa posible”, sostienen sus codirectores, Jordi Lauren y Berta Domínguez.