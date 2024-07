El SonRías amplía su aforo a 10.000 personas diarias y batirá su récord de asistencia

Solo quedan horas para que la música empiece a sonar en la vigésimo primera edición del Festival SonRías Baixas de Bueu. Hoy habrá una fiesta de bienvenida para aquellas personas que tengan entrada o abonos y mañana comenzarán los conciertos. Una jornada inaugural marcada por la actuación por vez primera en Bueu de La Oreja de Van Gogh. El viaje de este festival, desde sus inicios como Troula na Banda en la pista de Banda do Río hasta el actual formato SonRías Baixas, es de vértigo. Desde la promotora Play Plan son cautos con las cifras, pero reconocen que la edición de 2024 es “de largo” la de mayor presupuesto de su historia –el año pasado la inversión fue de unos 800.000 euros– y se muestran convencidos de que este año se batirá el récord de asistencia. El aforo del recinto de A Estacada sube de 8.000 a 10.000 personas diarias y aún habría margen para dar cabida a más personas. “Pero non queremos. A nosa filosofía é que sexa un festival cómodo, no que o público poda moverse, desfrutar e ter unha experiencia o máis completa posible”, sostienen sus codirectores, Jordi Lauren y Berta Domínguez.

El recinto del festival acogió ayer la presentación oficial de un evento que durante los próximos días inundará Bueu de visitantes y que dejará en el comercio y hostelería local un importante retorno económico. En la presentación estuvieron los principales patrocinadores públicos y privados del SonRías: la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Diputación de Pontevedra, Concello de Bueu e Imaxe Norte, del grupo Heineken España, que estará presente a través de la marca El Águila.

Todas las partes destacan el carácter estratégico del SonRías Baixas y de sus virtudes como vehículo de promoción de Bueu y de las Rías Baixas. Ayer se trabajaba para concluir el montaje de los dos escenarios principales: el Fest Galicia, la marca creada por Agadic, y que estará al fondo, y El Águila, que será el situado más cerca de la entrada. A mayores habrá una tercera plataforma, de dimensiones más reducidas en el acceso al recinto, para animar el ambiente antes de los conciertos.

Una de las características del SonRías es su evolución y crecimiento de la mano de su público. Ayer Jordi Lauren defendió el giro, o más bien “girito” estilístico de esta edición, y lo comparó con la decisión de traer en su día a Estopa. Una apuesta al principio que levantó recelos pero que se reveló como exitosa. Pero sin duda la gran apuesta del SonRías Baixas 2024 es la presencia de bandas encabezadas o lideradas por mujeres y artistas femeninas. “Son casi as tres cuartas partes do cartel deste ano”, destaca Berta Domínguez. Una lista que incluye a La Oreja de Van Gogh, Rozalén, Tanxugueiras, Inés Hernand, Ginebras, Travis Birds o Inés Hernand, entre otras.

Un festival para hacer honor a su nombre: sonreír y disfrutar

Los representantes públicos y privados de los colaboradores del SonRías ponen en valor los beneficios y repercusiones del festival. El responsable de Agadic, Jacobo Sutil, alabó su carácter pionero y recordó que en su día fue el primero en Galicia en apostar por la tecnología “cashless”, que luego se generalizó. “Tamén é unha oportunidade para ver a artistas e talento galego e que o público tamén poda ver bandas de fóra”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, remarcó la promoción turística que suponen para la provincia y las Rías Baixas. “Sodes os nosos mellores embaixadores”, afirmó.

La concejala de Cultura de Bueu, Carmen García, además de felicitar a Play Plan por poner a Bueu “no mapa dos festivais” se dirigió también a la ciudadanía, consciente de las repercusiones y molestias que genera un evento de esta magnitud. “Levamos semanas traballando nun plan de tráfico e de aparcamentos. Sabemos que son días complicados para a veciñanza, pero o festival supón un importante retorno económico para todo o sector local”, sostiene.

Finalmente, el representante en la zona norte de Heineken España, Ramón Neira, explicó que la colaboración con el SonRías ya va por su cuarta edición y resaltó la capacidad de la organización “para crecer sin perder su carácter de festival boutique, amable y donde prima la comodidad de los asistentes”.