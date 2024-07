Un sonógrafo instalado en la Casa da Xuventude medirá el sonido de las campanas de la excolegiata

El volumen del ruido de las campanas de la excolegiata de Cangas se medirá con un sonógrafo que el Concello instalará en la Casa da Xuventude, edificio situado frente al citado templo. Será una de las primeras medidas que el gobierno local lleve a cabo tan pronto como se apruebe la ordenanza municipal de ruido, sobre la que ayer hubo un encuentro entre la asesora jurídica, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, la técnica responsable de ruidos, el jefe en funciones de la Policía Local y la empresa contratada por el Concello para elaborar dicho documento, Karma.

La Praza de A Palma, donde más denuncias por ruidos se producen por los conciertos. | // GONZALO NÚÑEZ

En este encuentro se habló de los problemas que hay, sobre todo, en el casco urbano con los ruidos y de lo que se quiere que figure en la ordenanza, con el propósito de que sea un documento que pueda atender con eficacia las dificultades que se presenten. Desde la concejalía de Urbanismo y también desde la propia Policía Local se contempló la posibilidad de que la nueva ordenanza municipal recogiera, como puede ser la de A Coruña o Burela, que se pueda iniciar un expediente una vez que la Policía Local llega al lugar denunciado y resulta en el ruido es evidente, sin necesidad de realizar mediciones con el sonómetro. La empresa Karma manifestó que estudiaría la posibilidad.

En caso de las campañas de la excolegiata de Cangas se incluiría en las acciones que se califican como quejas continuadas en un mismo sitio, como también sucede en varias terrazas, chiringuitos o en conciertos como en la Praza de A Palma.

La intención es que la ordenanza municipal recoja la posibilidad de tener controlada la zona durante un tiempo sin tener que realizar mediciones con el sonómetro, porque puede darse la casualidad que justo cuando se proceda a estas mediciones no haya niveles de ruido que excedan lo permitido. Por eso se pensó en la instalación de un sonógrafo.

No es una medida que después valga para presentar en un juicio, pero indicaría el horario y el volumen de ruido. Sería, como bien señala el concejal Antón Iglesias, como una guía. El gobierno local quiere obligar a instalar los sonógrafos en aquellos establecimientos o lugares donde se produzcan quejas continuadas.

Desde el Concello de Cangas también se pide a la empresa que la ordenanza preste especial atención a los requisitos para los conciertos al aire libre, como pueden ser plazos de presentación de solicitud, indicar en horario, cuál es el volumen máximo de ruido que se va a alcanzar que debe figurar en una declaración responsable. Piden que se especifique las sanciones por el incumplimiento de la mencionada declaración de intenciones.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, afirma que hace tiempo que en el entorno de la avenida de Marín, donde está la movida de Cangas, no hay problemas de ruidos. Dice que los locales están bien insonorizados y que tanto Concello como empresarios colaboraron para que el problema de ruidos en esta zona quedara zanjado. Si no lo está de todo es porque, ahora mismo, el problema de ruidos se produce como consecuencia del transitar de las personas de uno a otro establecimiento, algo que es prácticamente imposible de controlar.

La Policía Local de Cangas realizará cursos de formación al respecto y contará con un sonómetro para emplearlo cuando lo considere oportuno y que las mediciones que se realicen con él puedan servir de prueba en un juicio.

Urbanismo y Policía Local quieren agilidad en la redacción

El gobierno local pidió a la empresa rapidez en la elaboración de la ordenanza municipal. Quiere tenerla cuanto antes para poder actuar, ante las numerosas quejas que se presentan en el Concello de Cangas por problemas de ruido. Hay que recordar que el documento debe ser aprobado no solo por el gobierno, sino también por la corporación municipal. La ordenanza de ruidos es un instrumento con el que podrá contar la Policía Local de Cangas para poder intervenir y sancionar de manera adecuada, algo que en estos momentos no puede realizar. Según señala el propio edil Antón Iglesias, en estos momentos los lugares más conflictivos por ruido son los chiringuitos de playa y también las terrazas. Tanto unas instalaciones como otras con casos que están muy identificados porque existen denuncias reiteradas. Así que, según el gobierno municipal, no se puede generalizar, ya que la mayoría cumple, pero quien no lo hace se excede y de forma reiterada.

