El PP apremia al tripartito a tramitar ya la ordenanza de autocaravanas y adecentar el área de servicio de O Gatañal

El PP de Cangas apremia al Gobierno tripartito a que regule ya la proliferación de autocaravanas y furgonetas acondicionadas para ese tipo de uso turístico. A través de una moción, le insta a elaborar y traer al próximo Pleno, para su aprobación inicial, la ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de este tipo de vehículos, aunque en cualquier caso duda de que lo vaya a cumplir porque el Ejecutivo cangués no suele acatar los compromisos ni el mandato de este órgano, recuerda la concejala popular Dolores Hermelo. También insta al Gobierno local a mejorar el área de servicio para autocaravanas situado junto al pabellón de O Gatañal y a que promueva la creación de nuevos puntos de estacionamiento debidamente equipados para dar respuesta a la creciente demanda de este colectivo.

“Levamos aprobadas tres mocións sobre a regulación das autocaravanas, e non son máis que tres ratificacións do nulo proceder do Goberno local na tramitación das mocións que se aproban no Pleno”, subraya Hermelo, que desglosa las tres propuestas que se quedaron en nada, a pesar del respaldo de la Corporación . La primera moción sobre este tema se debatió en octubre de 2020 y daba cuenta del “aumento exponencial” del turismo de caravana y autocaravana, y el PP instaba a los gobernantes a presentar una ordenanza reguladora en el plazo de tres meses. “A pesar da profunda preocupación do Goberno local de entón por sacar adiante esta ordenanza, xa que era un tema no que estaban profundamente implicados e concienciados, despois diso, nada se fixo”, lamentan.

Duda de que el Ejecutivo vaya a cumplir el mandato de la Corporación Municipal

La segunda moción fue aprobada justo un año después, en el Pleno de octubre de 2021, y el Ejecutivo cangués explicó que “se van a unir á ordenanza reguladora estatal, pero que farán algúns cambios ou aportacións”. Pero desde ese anuncio, “seguimos sen saber nada de nada”.

La tercera moción con análoga finalidad fue presentada en 2022 y también aprobada, reiterando el Partido Popular “a necesidade de regular este tipo de turismo, porque é algo preciso para a nosa contorna”. Entre otros motivos, porque es una modalidad turística “que segue a crecer, e temos sen solucionar o tema dos espazos habilitados e seguimos con vaciados de depósitos donde non se pode, xa que estamos agredindo o medio natural”.

El PP lo intenta de nuevo ante el Gobierno tripartito y coincidiendo con la época estival, “cando resulta máis evidente a necesidade de establecer unha normativa municipal que serva para ordenar este tipo de turismo e facelo compatible co resto de actividades que acolle o noso concello”. Un trabajo que viene facilitado por el modelo de Ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que “se pode adaptar ás circunstancias e necesidades específicas” de Cangas.

