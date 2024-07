El futuro uso del viejo matadero de Cangas enfrenta a la alcaldesa con el PSOE

Hay diferencia de opiniones dentro del gobierno local respecto al futuro del inmueble que en su día fue matadero municipal de Cangas y está situado en la zona de Massó. No las había en un principio. El tripartito estaba de acuerdo en rehabilitarlo para ser un centro expositivo, donde la fauna y la flora de A Lagoa de Massó tuvieran protagonismo. También lo estaba en que se retiraran de allí las gamelas de la asociación Mar de Pedra. Pero bastó una reunión de representantes del gobierno in situ con la directiva de Mar de Pedra para que todo cambiara. Primero, porque la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, fue menospreciada por miembros de la citada asociación, según manifiesta la propia edil; segundo, porque el BNG ya no quiere retirar las gamelas del citado lugar.

El hecho de que un destacado miembro de Mar de Pedra sea un veterano miembro del BNG es la causa de todo. El PSOE no está por la labor que el gobierno local se someta a los intereses de un colectivo en una política que es la de la recuperación de espacios públicos, con la que todo el gobierno está de acuerdo. La concejala socialista Iria Malvido tampoco está de acuerdo con que, ahora, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) quiera que permanezcan las gamelas y que la zona que utiliza el departamento de obras como almacén sea la que se elimine. Y no está de acuerdo, entre otras, porque el Concello carece de un lugar alternativo para almacén. Pero, sobre todo, porque el cambio de postura del BNG se aparta de la política de recuperación de espacios públicos. La regidora local afirma que podrían convivir perfectamente las gamelas con una zona reservada para exposiciones, claro que eso supone acabar con el almacén de obras.

Iria Malvido no está dispuesta a que en este asunto la alcaldesa tenga la última palabra. Considera que al haber un gobierno tripartito la decisión final hay que tomarla en consenso por los tres partidos lo conforman: BNG, PSOE y EU. Además, Iria Malvido está convencido de que el cambio de postura del BNG se debe a la militancia política del directivo de Mar de Pedra.

