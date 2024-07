Basura que se acumula en Fonte Ferreira.

Es la demostración de que algo no funciona biene en el servicio de recogida de basura. Son los propios vecinos quienes nos envían esta imagen, que ellos llaman irónicamente, de progreso. Y menos mal que no hay huelga salvaje como la de A Coruña en este servicio, de lo contrario la basura llegaría a alturas insospechadas.

Iria Malvido muestra su cara a Mar de Pedra

La concejala socialista Iria Malvido se sintió agraviada en la reunión con Mar de Pedra y no piensa dar su brazo a torcer. Además, hay una razón peso: había un acuerdo inicial que a raíz de ese encuentro se rompió. Y no es que Iria Malvido quiera torpedear desde dentro al gobierno, pero sí que no quiere militantes del BNG que mostraron desprecio hacia su persona impongan lo que hay que hacer en Cangas. La conducta de la líder del PSOE de Cangas no tiene otro propósito de recordar que en Cangas manda un gobierno tripartito, no militantes de un partido que van por su cuenta. Habrá que ver como se resuelve este conflicto, que no es crisis, porque por lo demás, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) e Iria Malvido (PSOE) guardan muy buena relación y acuden juntas a muchos actos.

Nova Meira no para de ganar

Somos todos Nova Meira. Qué manera de pedir, qué manera de lograr, qué manera de vencer, qué manera de creer, qué manera de aguantar, consello a consello. Y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Lo de Nova Meira con el gobierno de Cangas es para que lo aprendan en las escuelas de asociaciones vecinales.

