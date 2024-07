El FICBueu selecciona 29 cortos de 18 países para la Sección Oficial, que será del 6 al 14 de septiembre

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) presentó a través de un video en sus redes sociales las 29 producciones que formarán parte de la Sección Oficial de la decimoséptima edición del certamen. Estas proyecciones serán en el Centro Social do Mar entre el 6 y 14 de septiembre y en la selección realizada hay hasta 18 países representados.

La primera sesión incluirá cinco producciones: “O frío”, de Pablo Dopazo (Galicia); “Lemon tree” (Limonero), de Rachel Walden (Estados Unidos); “L’été des chaleurs” (El verano del calor), de Marie-Pier Dupuis (Canadá); “3MWH”, de Marie-Magdalena Kochová (Chequia) e “If you are happy” (Si eres feliz), de Phoebe Arnstein (Reino Unido).

La segunda sesión incluirá “El soldao”, de Alejandro Cabrera (España); “Avec L’humanté qui convient” (Con la humanidad que corresponde), de Kacper Checinski (Francia); “Preoperational model” (Modelo preoperacional), de Philip Ullman (Países Bajos); “Et su le soleil plongeait dans l’océan de nuages” (Y si el sol se sumergiese en un océano de nubes), de Wissam Charaf (Francia-Líbano).

La tercera sesión de la Sección Oficial estará compuesta por “Frialdad”, de Andrea Sánchez (España-Andorra); “Obraza” (Resentimiento), de Gleb Osatinski (Lituania-Estados Unidos); “Un trou dans la poitrine” (Un agujero en el pecho), de Alexandra Myotte y Jean Sébastien Hamel (Canadá); “In the garden of the tulips” (En el jardín de los tulipanes), de Julia Elihu (Estados Unidos) y “Ruído da pele” (Ruido de la piel), de Gustavo Milan (Brasil).

La cuarta jornada del FICBueu contará con otros cinco cortometrajes. “Habitar”, de Anxos Fazáns (Galicia); “Saab”, de Liisbeth Kala (Estonia); “The miracle” (El milagro), de Nienke Deutz (Bélgica-Francia-Países Bajos); “Hablos dèsnis” (La ley de Hablo), de Arnas Balciunas (Lituania); y “Faire un enfant” (Hacer un bebé), de Erick Kamala (Canadá).

La quinta sesión incluirá la proyección de “Aunque es de noche” de Guillermo García López (España); “Sciaraballa”, de Mino Capuano (Italia); “Cross my heart and hope to die” (Te lo juro por mi vida), de Sam Manacsa (Filipinas); “Il compleanno di Enrico” (El cumpleaños de Enrico), de Francesco Sossai (Francia- Alemania) y “Wander to wonder”, de Nina Gantz (Países Bajos-Francia-Bélgica).

La última jornada de la Sección Oficial del FICBueu proyectará “Platónico, platónica” de Xacio Baño (Galicia); “Schlafsand” (Legaña), de Elias Bötticher (Suiza); “Keyhole” (Cerradura), de Juri Krutii (Estonia); “La grande arche” (El gran arco), de Camille Authouart (Francia) y “2720”, de Basil da Cunha (Portugal y Suiza).

