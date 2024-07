El Camino frente a la discapacidad

Los moañeses Laura Martínez y Suso Valverde, con espina bífida y para plejía, respectivamente, fueron dos de los cinco integrantes del último Camino que realizó la Asociación Discamino con sus triciclos y siete peregrinos pilotos. Llegaron el sábado a Santiago tras recorrer una ruta desde San Sebastián.

Mucha gente realiza alguna ruta del Camino de Santiago para superarse a sí misma. Bajo esta premisa se movieron los moañeses Laura Martínez y Suso Valverde que participaron en la última ruta de la asociación Discamino, que preside Javier Pitillas, una agrupación que busca lograr que cualquier persona con alguna discapacidad pueda disfrutar del camino como cualquier otro peregrino.

Por una parte está Suso Valverde, que tras un accidente laboral hace 13 años, se quedó parapléjico. Esto no ha parado al moañés, que si no está realizando alguna ruta con Discamino, con los que lleva ya 8 Caminos, está practicando remo adaptado. Valverde admite también que las costas y montes de la ruta fueron “espectaculares”, destacando el encanto de todos los pueblos marineros. Una complicación fue el alojamiento ya que, al contrario que en Galicia, en País Vasco existen muy escasos albergues adaptados, y tuvieron que dormir en pabellones. De todas formas, repetiría sin duda la experiencia. “Nadie debería decirte que no puedes hacer el camino sólo porque tengas una discapacidad” sentencia Suso Villaverde.

Por otra parte está Laura Martínez, que padece espina bífida y tiene que llevar muletas, que recorrió su segundo Camino de Santiago con Discamino. Martínez describe el recorrido como una experiencia increíble y que la emoción de llegar a Santiago no se puede describir con palabras. Además, añade que la unión entre todos los peregrinos llega a sentirse como estar en familia. El planteamiento para realizar la ruta, según Martínez, consistió en levantarse a las seis de la mañana y estar en ruta a las siete y media, para evitar las mayores horas de calor. El final de las etapas solía coincidir con el mediodía, por lo que después de comer era el momento del descanso, que algunos utilizaban para dormir en el pabellón y otros para ir a tomar algo o hacer turismo por la zona.

En su caso, siguieron el Camino del Norte en bicicleta, comenzando en San Sebastián el 15 de julio hasta llegar este sábado a la capital gallega.

Los otros peregrinos copilotos que les acompañaban era la donostiarra Naiara Arteaga, diagnosticada con agenesia, por lo cuál su única extremidad es una pierna, asistida por Yolanda; Merchi Álvarez, una mujer de Cambados, con atrofia muscular espinal (AME) que le mantiene paralizada del cuello para abajo, asistida por Lidia; y Paula Román, afectada por el síndrome de RETT, trastorno que provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. Junto a ellos les acompañaban los peregrinos pilotos, entre los cuáles estaban Javier Pitillas, Julio Villaraviz, Lino Portela, Mateo, Nando Molares, Alfredo López y Menchu Román, madre de Paula.

Además de las bicis (2 handbikes de carretera, 5 bicis de 2 ruedas y 2 bici-sillas O’Pair), la asociación proporcionó una silla de ruedas para Paula y dos coches (un Renault Master y un Mercedes Sprinter) para ir desde Vigo, donde está su sede, hasta el inicio del Camino en San Sebastián. Los coches los conducían José Luis Hermelo e Iñaki y Celia Pitillas.

El presidente de Discamino, Javier Pitillas, asegura que el Camino “resultó una maravilla porque el grupo era increíbe, con Merchi que sólo mueve el cuello, Naiara que nació sólo con una pierna, con Laura con casi una paraplejia o con Suso que se rompió la espalda y está parapléjico y Paula, una chica de 21 años, pero con cuerpo de niña. Pese a sus vidas tan complicadas estuvimos 15 días con risas y con bromas e ilusión, disfrutando del camino”.