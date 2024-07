“Vamos a Bueu con ganas de darlo todo y de que la gente se lleve un recuerdo para siempre”

Por eso esperaba con la carita empapada a que llegaras con rosas… Mucha gente sabrá de sobra como sigue la letra de esta canción. Y es que para muchos los temas de La Oreja de Van Gogh, que este jueves abren el Sonrías Baixas de Bueu– han sido parte de su banda sonara vital, dentro de los más de 25 años que los donostiarras llevan regalando más de un clásico “Inmortal” de la historia del “Pop” español. Hace unos días la que fuera su primera cantante, Amaia Montero, volvió a los escenarios por sorpresa en una de las actuaciones de Karol G en Madrid. Una aparición que desató toda clase de especulaciones sobre un posible retorno de la vocalista con La Oreja de Van Gogh. Pero eso no parece que vaya a pasar. Al menos de momento. De todos modos, sus antiguos compañeros no ocultan su felicidad por el retorno de Amaia Montero al primer plano musical.“Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando”, escribía en sus redes sociales el guitarrista y miembro fundador del grupo, Pablo Benegas. Parece que aprovecharán para regalarnos “Rosas” y que con la cercanía del mar de Bueu tocarán en “La playa”. No sabemos de momento que más clásicos brindarán, pero lo que es seguro es que la mítica banda de San Sebastián conseguirá poner nostálgicos a los asistentes a la primera jornada del Festival SonRías Baixas de Bueu. El grupo, que tocará a las 21.00 horas, promete un recorrido por toda su trayectoria –con ocho discos hasta el momento–, en un show muy especial para su primera vez sobre el escenario bueués.

– Antes de esta actuación en las Rías Baixas, estuvieron tocando en el Festival O Son do Camiño, en Santiago de Compostela, ¿cómo ven el recibimiento del público gallego?

–Fue una verdadera pasada. Siempre nos han recibido en Galicia de forma increíble y esta vez lo volvimos a comprobar. Nos sentimos muy queridos en vuestra tierra.

–Esta será su primera vez en Bueu, ¿qué expectativas tienen sobre este festival?

–Vamos con muchas ganas de darlo todo y de que la gente que venga al SonRías se lleve un buen recuerdo para siempre. Es un sitio privilegiado para tocar y además acompañados de amigos como Álvaro de Luna o La La Love You.

–Muchas de sus canciones son parte del ideario musical español. ¿Qué hits clásicos de la banda podremos escuchar en su actuación?

–Tocaremos muchas de las canciones que sabemos que mucha gente viene a escuchar. Algunas del último disco, pero no nos olvidaremos de “La Playa”, “Rosas” y otras más.

–La promotora del SonRías, Play Plan, apuesta por las bandas encabezadas por mujeres, como es su caso, ¿cuál es su opinión de cómo está la situación de este tipo de grupos dentro de la industria?

–Como en muchas cosas, aún hay cierta minoría de mujeres en muchos ámbitos del mundo musical. Cada vez hay más mujeres y, sobre todo, liderando bandas y eso siempre es muy buena noticia.

–Hace 25 años, ¿se imaginaban que llegarían a ser considerados como un referente en el pop español?

–No lo pensábamos ni de lejos. Cuando empezamos, solo queríamos disfrutar de la música y pasarlo bien juntos sin más pretensiones. Nunca habríamos imaginado todo lo que estaba por venir. Un sueño que seguimos viviendo.

–Después de tantos años en la música, ¿qué consejo darían a los grupos que empiezan ahora su carrera musical?

–Qué disfruten de la música y de compartirla con otra gente, sin pensar en metas. Disfrutar del camino, aprender y mejorar. Y si ya tienen la suerte de dedicarse a esto, que lo vivan al máximo.

–Están en proceso de creación de su nuevo álbum, ¿qué pueden adelantarnos sobre este nuevo proyecto?

–La verdad es que aún no hay mucho. Empezamos a componer el año pasado, pero como salió la gira de festivales hemos pospuesto la composición. Pero seguimos con muchas ganas de contar y cantar cosas nuevas.

–¿Qué puede esperar el público del SonRías de su actuación del jueves en Bueu?

–Como siempre seremos nosotros cinco en el escenario, dándolo todo y defendiendo nuestras canciones. Será un recorrido por toda nuestra historia, con las canciones que sabemos que más gustan a la gente.

Suscríbete para seguir leyendo