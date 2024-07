Amgecabe presenta su nuevo proyecto para A Rúa con 60% de dotaciones públicas y mejores viales

Representantes de la sociedad Amgecabe, vinculada a la familia del grupo empresarial Iglesias de Cangas, presentaron ayer en el Concello de Cangas, a los portavoces de los cinco grupos municipales de la corporación -BNG, PSOE y EU, en el gobierno y PP y AV, en la oposición, un borrador del estudio de impacto ambiental del nuevo proyecto de modificación puntual de A Rúa, en donde el Concello prevé ubicar el Centro Integral de Saúde (CIS), y que contempla cambios sobre el anterior con un 60% de espacio para dotaciones públicas incluyendo una mejora de los viales previstos. En unas dos o tres semanas, la empresa presentará el proyecto definitivo al Concello para que éste lo remita a la Xunta, aprovechando también durante este tiempo para recoger posibles propuestas por parte de los grupos. El debate está centrado en cuál de las opciones es la más rápida para que el Concello se haga con los terrenos para ubicar el CIS sanitario, si con la modificación de Amgecabe o con la compra directa de un terreno en las proximidades que defiende el PP.

El ámbito de Amgecabe, que discurre en paralelo al vial entre las rotondas de O Gordo y A Rúa, es de 40.000 metros, incluyendo también los 11.000 metros de la zona comercial y cine al aire libre para los que ya tiene licencia-. Entre las modificaciones que añadió está la anchura del vial interior, que pasa de 12 a 20 metros, incluye aceras, estima crear 60 plazas de estacionamiento público además de un carril bici. Por otra parte, el avance contempla una mejora del vial actual frente al colegio, que ahora arranca más ancho y se va estrechando lo que supone un problema para los autobuses y la circulación.

La mejora de los viales se hace a costa de las parcelas de equipamiento y las dos privativas, que se reducen y pierden unos cientos de metros de superficie. La de cesión al Concello quedaría en unos 9.500 metros sobre los 10.000-11.000 inicial; y las dos privativas para uso terciario industrial quedan en unos 9.000 metros cuadrados.

En la reunión de ayer participó por parte de la empresa, uno de los socios, Eugenio Iglesias; el responsable de la parte administrativa, Jaime Martínez; y del estudio de Ingeniería Urben, Roberto López, que está desarrollando el trabajo técnico. Por parte de la corporación municipal, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), el edil de Urbanismo, Antón Iglesias; la portavoz del PSOE, Iria Malvido; de EU, Aurora Prieto; del PP, Rafael Soliño y AV, Victoria Portas.

La PO-554 por donde se accede a la Autovía, en cuyo margen derecho se ubican los terrenos de A Rúa. / Pablo Hernández

La presentación de este avance se realiza después de que el pleno de la corporación, en junio, apoyara la petición de Amgecabe de un posicionamiento de la corporación para ver si seguía o no adelante con la tramitación. El gobierno lo presentó como moción del PSOE y salió adelante con el apoyo del tripartito y de AV. El PP sigue rechazando la fórmula de este desarrollo que considera que se alarga en el tiempo. Rafael Soliño preguntó a la empresa de cuánto tiempo se estaría hablando, y sus responsables apuntaron a año y medio dos. El concejal popular asegura que ellos defienden la opción de que el Concello obtenga los terrenos para el nuevo edificio sanitario mediante la compra directa, poniendo 300.000 euros de las arcas municipales. También tranquilizó a la empresa en el sentido de que no se iría a comprar sus terrenos, sino otros en las proximidades. Recordó los ejemplos de las modificaciones puntuales iniciadas en el Concello para el polígono de A Portela y la de Eroski que siguen sin resolverse desde 2013 y 2018, respectivamente. Soliño dijo que el Concello haría depender el CIS del éxito o del fracaso de esta modificación de A Rúa: “Si no la logran, se paralizará el edificio sanitario”.Los técnicos de la empresa respondieron que no creían que la opción de la compra fuera más rápida para disponer los terrenos ya que necesitarían igualmente una recalificación del suelo que es rústico. Victoria Portas preguntó cómo quedaría el vial entre el colegio de A Rúa y Protección Civil, que incluirá zona peatonal. La zona verde del ámbito se traslada más pegada al colegio.

El edil de Urbanismo considera “bien” la ordenación

El concejal de gobierno Antón Iglesias (BNG), considera como responsable de Urbanismo, y a la espera de un posicionamiento de su partido, que la propuesta de ordenación que ha presentado Amgecabe le parece “bien”, aunque la empresa tiene que presentar el proyecto definitivo para que el Concello lo pueda enviar a la Xunta para su evaluación de impacto ambiental. Reconoce que aporta el 60% de espacio público, entre viales, zona verde y equipamiento, que no es comparable con lo habitual. La propia empresa asegura que en una modificación de este tipo la obligación es del 40%, pero ellos han llegado al 60%. “El Concello saca mucho, evidentemente la empresa también, aunque no es un regalo”, señala el edil de Urbanismo que asegura esto sólo es una primera fase y que luego habrá que negociar la edificabilidad. Respecto a la afección del ámbito por el Plan de Ordenación do Litoral (POL) debido a la proximidad al regato Saíñas, la empresa informó que se puede pedir una redelimitación de un tramo. El concejal señala que el regato pasa bajo la carretera, la PO-554 que es la de acceso a la Autovía, y desde la empresa confirmaron ayer habían hecho una consulta en el Instituto de Estudios do Territorio que es quien tiene que emitir el informe y que sería factible. Con el tiempo se sabrá, dice el concejal de gobierno. De la propuesta de compra del PP, Iglesias asegura que el Concello no puede ofertar como una empresa privada, tendría que hacerlo a precio de suelo rústico y los propietarios no estarían dispuestos a vender así. Dice que la alternativa de la expropiación tampoco sería un adelanto de tiempo.

