La jueza declara prisión para el joven que conducía el vehículo que mató a Miguel Paredes

Llegó puntual. Un vehículo de la Guardia Civil con los cristales tintados entró pocos minutos después de las 10:00 horas de ayer a una vallada Praza de Galicia y asegurada por varios efectivos de las fuerzas del orden, en donde se encuentran los Juzgados de Cangas. En su interior iba José Denís F. N. (30 años), detenido por el accidente mortal del pasado viernes en el que murió el marinero de Cangas Miguel Paredes Pereira (36 años), tras ser embestido su coche por el del investigado. Tras más de dos horas de declaración, la jueza decretó su ingreso en prisión provisional en la cárcel de A Lama, comunicada y sin fianza. Fue a petición de la Fiscalía, después de imputarle hasta seis delitos. Esta vez si que declaró, al contrario de lo que lo hizo el viernes ante la Policía Local de Cangas en la comisaría, donde se acogió a su derecho de no hacerlo, si bien había señalado, sin ser consciente de lo ocurrido, que él no conducía el coche del impacto.

A la salida del juzgado, su abogado de oficio, Francisco Costas, confirmó que el investigado reconoció parte de los hechos, en este caso que sí conducía el vehículo, si bien niega lo que figura en el atestado sobre su huida. Asegura que en ningún momento se le dio el alto o que viese como el coche patrulla de la Policía Local se situaba a su misma altura para que se detuviese. También señala el letrado de oficio que en el propio atestado no se hace mención a que el vehículo conducido por su defendido fuera a una velocidad inadecuada, si bien sí dice que hubo conducción temeraria por saltarse varios pasos de peatones y un semáforo. El abogado informó que su defendido era ayer más consciente de lo que había pasado, que se había producido una muerte, algo que el viernes no lo era tanto. Se mostró cohibido delante de la jueza y explicó su huida a pie, después del accidente, cuando aún estaba sentado en la carretera, a que la gente comenzó a increparlo, llamándole ¡asesino, asesino!

Pablo Hernández Gamarra

Alega también que desde el momento previo al accidente hasta salir del coche tras él tiene una laguna de memoria sobre lo ocurrido. Una vez fuera del vehículo y al verse increpado, siempre según su testimonio, fue cuando, desbordado por la situación echó a correr. Niega asimismo cualquier agresión a los agentes. En este sentido, la Policía Local mantiene que tras detenerlo en su huida a pie por la calle Fomento forcejeó con dos policías, a los que hirió. Es por ello por lo que se le acusa de atentado a la autoridad. El delito de desobediencia se produce, supuestamente, cuando un vehículo de la Policía se pone a su altura en la avenida Castelao, frente al Concello. Allí, los agentes aseguran que le dan el alto, haciendo José Denís F. N. caso omiso y huye hasta que embiste al coche del marinero fallecido Miguel Paredes Pereira.

Sobre la persona que lo acompañaba aclara que se trata de una mujer que acababa de conocer aquella misma noche en Cangas y de la que no conoce ni nombre ni dirección. La Policía Local aseguraba el viernes que su localización no era prioritaria en ese momento, lo que apremiaba era el atestado y señalaban que tenía algunos datos sobre la joven, por lo que no tardarían en localizarla una vez concluyeran los trámites de presentar el detenido ante la la jueza del Número 2 de Cangas, con una instrucción con 106 documentos.

La patrulla de la Policía junto al coche del detenido en el accidente.

Se le investiga por homicidio doloso, conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tras una instrucción de más de 100 folios realizada por la Policía Local de Cangas durante tres jornadas de intensas pesquisas.

Altercados de madrugada y ofrenda de flores para el miércoles

El vallado con el que amaneció la Praza de Galicia fue, en gran medida, consecuencia de algunos pequeños altercados que se produjeron durante la madrugada entre amigos del marinero fallecido, Miguel Paredes Pereira, y el del acusado de homicidio doloso, José Denís F. N, en la zona de la avenida de Marín. También, en los aledaños de la comisaría de la Policía Local, el viernes, se anunció la presencia de familiares y amigos el día en el que el detenido fuera a los juzgados. Al final, no hubo ni familiares ni amigos en la Praza de Galicia.

No se produjeron incidentes de ningún tipo, y la llegada de la Guardia Civil con el detenido se produjo prácticamente en la intimidad. Miguel Paredes cumpliría 37 años el miércoles. Con tal motivo la pareja del fallecido y amigos organizaron una quedada en redes sociales para recordarlo. Lo que se pretende es quedar a las 18.00 horas, en el lugar del accidente, justo a las letras de piedra que forman el nombre de Cangas, en la avenida 25 de Xullo, donde se pondrán flores, velas y se dejarán dedicatorias.