“A novela funciona como un altavoz mediático da inxusta situación dos veciños de Ons"

O escritor Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) é xa un habitual de Bueu. E máis que o será nun futuro próximo. O autor da saga de “Apocalipsis Z” vén de gañar o Premio Fernando Lara con “Cuando la tormenta pase”, unha historia ambientada na illa de Ons e na que un escritor, Roberto Lobeira, é testemuña de como a aparición dun misterioso fardo saca a luz a tensión e rancores acumulados durante anos entre dúas familias illáns. Hoxe estará en Bueu para presentar esta historia, como sempre invitado pola Librería Miranda. Incialmente ía ser no Centro Social do Mar, mais a expectación xerada obrigou a trasladar o evento ao aire libre, na Praza Massó (ás 21.00 h). A previsión meteorolóxica apunta a posibilidade dalgunha choiva. Nese caso a presentación comezará “cuando la tormenta pase”.

–A presentación de hoxe en Bueu pode entenderse practicamente como unha parada obrigada.

–É unha parada obrigada por varios motivos. Non só porque Ons é un dos escenarios desta novela, senon porque historicamente sempre tiven a sorte de presentar os meus libros en Bueu. O traballo que fai Fernando Miranda, da Libraría Miranda, é algo que chama poderosamente a atención. Fernando consegue desde hai anos levar a primeiras figuras da literatura a Bueu, a auténticos best sellers. Non só iso, senón que é capaz de reunir a centos de persoas. Iso é algo extremadamente complexo nunha cidade grande, imaxínese nunha vila pequena.

–Amais teño entendido que dentro de pouco vai ser un bueués máis.

–[Risos] Niso estamos. É unha vila estupenda, ten unhas paisaxes brutais e estamos nese proceso de sentar a nosa residencia nese concello e ser veciños do Morrazo.

–Por que escolleu Ons como espazo para “Cuando pase la tormenta”?

–Eu quería contar un thriller acerca deses enfrontamentos fondos e arraigados que acontecen no rural, que veñen de tan lonxe que ninguén lembra a súa orixe. Gústame esa expresión que di “pobo pequeno, inferno grande”. Pero ao mesmo tempo quería contalo nun espazo que fose galego, pero diferente do interior ou do rural de terra adentro. Amais de todo iso Ons ofrecíame outra cousa: o aillamento. É un espazo turístico masivo no verán, pero no inverno queda aillado. Queda pouca xente, moitas veces non se pode atracar polo mal tempo e as tormentas… Era un escenario ideal que reunía todos os requisitos que necesitaba.

–Un espazo que grazas ao Premio Fernando Lara, que entrega a Editorial Planeta, ten máis repercusión. Como se decidiu a presentar a novela a este certame?

–Foi un poco de casualidade. Sempre me deu algo de medo presentarme a un premio porque corres o risco de non gañar e nese caso quédache a sensación de que se non gañache é porque a historia non está suficientemente ben escrita. Pero neste caso trátase dun thriller que tal como está construído, con tantos mecanismos internos narrativos, hai tanta fontanería por debaixo desta novela e tanto traballo interno para facer avanzar a historia e que os lectores non podan parar de ler ata chegar ao final que eu estaba moi orgulloso de como funcionaba isto a nivel narrativo. Decidín que pagaba a pena arriscar e presentala ao Premio Fernando Lara. Para min foi unha alegría porque o meu nome pasa a estar nunha lista na que figuran Sánchez Dragó, Terenci Moix, Fernando Delgado, Ian Gibson, Zoe Valdés… Da moita satisfacción e unha vertixe xigantesca.

Manel Loureiro recolle o Premio Fernando Lara pola novela "Cuando pase la tormenta" nun acto en Sevilla. / Raúl Caro

–O do Premio Fernando Lara está moi ben, pero quizais o veredito máis importante sexa o da xente de Ons.

–Eu agardo que me entendan. É algo que non me canso de repetir en todas as presentacións e viaxando por toda España: os protagonistas desta historia [as familias Docampo e Freire] non se parecen en nada aos veciños da illa de Ons. Os illáns son xente honesta, hospitalaria e que me trataron de maravilla. Este libro non é un ensaio. É unha novela, é ficción. Para min o máis importante é que miles de persoas en España e no resto do mundo van poder coñecer Ons e van a viaxar ata illa. Algúns a través do libro e moitos deles van querer visitala en persoa.

A xente de Ons mantivéronme de fábula. A diferencia entre o protagonista da novela [Roberto Lobeira] e eu é que el está a punto de morrer en todo momento e eu o único risco que corrín foi morrer de empacho do ben que me trataron.

–Esa estancia en Ons serviulle para achegarse e coñecer mellor a situación dos veciños de Ons e as súas reivindicacións históricas?

–Por suposto. Iso era outra cousa que quería facer e que procuro repetir sempre nas presentacións, que é denunciar a situación inxusta na que se atopan os veciños de Ons. Unha situación xurídica anticuada e totalmente fóra do tempo, que é a de colono. Non poden ser propietarios das súas propias vivendas, que en moitos casos foron construídas polos seus ancestros. E algo que coñecía de antes, de cando estiven facendo o traballo de documentación. Este tema saiu moitas veces nas conversas coa xente da illa. Cando tes un altavoz mediático como unha novela que, afortunadamente ten tanto éxito e proxección cun premio como o Fernando Lara, tes a obriga de usala como altavoz para axudar a xente que está detrás da historia, que neste caso é a xente de Ons.

–No apartado de agradecementos hai verbas para Parques Nacionales, os fareiros... e Palmira, de Casa Acuña. Seica estivo aillado, mais non o pasou mal de todo.

–Hai unhas semanas estaba dando unha entrevista na ETB (a radio televisión vasca) e de repente entrou por teléfono Palmira (Casa Acuña) e hai uns días, en Zaragoza, nunha entrevista de radio tamén entrou Palmira por vía telefónica. A pobre muller está un pouco desbordada das chamadas que lle fan por todos medios. Mantivéronme de fábula. A diferencia entre o protagonista da novela [Roberto Lobeira] e eu é que el está a punto de morrer en todo momento e eu o único risco que corrín foi morrer de empacho do ben que me trataron.

Oescritor Manel Loureiro, na illa de Ons, marco ambiental do seu libro “ Cuando pase la tormenta ”. / Javier Ocaña

–Canto tempo estivo nese aillamento voluntario en Ons?

–Uns días, ao redor dunha semana. Foi tempo suficiente para percibir como era a illa en inverno e as circunstancias de vida nesa época do anos. Pero sobre todo para coller as referencias do ambiente, do espazo, de lugares que eu coñecía do verán pero que necesitaba coñecer no inverno. Tratábase de coller o ton, as cores, os olores e as sensacións que supón estar nunha illa nun tempo como ese.

Para min a estancia en Ons foi unha valiosa lección para darme conta de que, ao mellor, temos un ritmo de vida demasiado acelerado, estamos demasiado suxeitos ás esixencias da axenda e de necesidades autoimpostas, que en moitas ocasións non son reais. Ese ritmo pausado que ten a illa no inverno, no que as cousas se fan cando teñen que facerse e non antes ou despois é moito máis sano.

–Neste momento actual, cunha saturación informativa e conexión permanente a través de ferramentas como Internet e as redes sociais, non nos viría mal unha experiencia como a que viviu en Ons, de afastarse e aillarse aínda que fose por uns días?

–Penso que si. Seguro que moitos puxemos unha película a máis velocidade de reproducción, a 8x ou 16x. Eu cando cheguei a illa ía a esa velocidade, andaba pasado de voltas. Cando por fin conseguín pillar o ritmo illán foi cando volvín a terra. De repente os que andaban demasiado rápido eran os demais, non eu. Para min foi unha valiosa lección para darme conta de que, ao mellor, temos un ritmo de vida demasiado acelerado, estamos demasiado suxeitos ás esixencias da axenda e de necesidades autoimpostas, que en moitas ocasións non son reais. Ese ritmo pausado que ten a illa no inverno, no que as cousas se fan cando teñen que facerse e non antes ou despois é moito máis sano.

Manel Loureiro mostra o Premio Fernando Lara tras o acto de entrega en Sevilla. / Raúl Caro

–Ons é un reclamo no verán. A novela pode axudar a iso que se chama desestacionalización e axudar a que haxa máis visitas no inverno? Unha estación na que a illa é a mesma, mais ao mesmo tempo é diferente

–É totalmente distinta. Pola experiencia que teño de anteriores libros sei que son unha especie de carta de invitación para que a xente queira percorrer os escenarios da novela. Pasoume por exemplo con “A porta”, ambientada no monte de Seixo un sitio case descoñecido no interior de Cotobade, hai pouco o seu alcalde contáme que tiveron que acondicionar os accesos e telo todo preparado pola avalancha de visitantes. Convertiuse nun atractivo turístico e iso está tendo un impacto directo nos arredores porque ao final esa xente queda a comer, durmir… Eu confío que isto tamén poda pasar con Ons, este efecto secundario totalmente inesperado. Ons é moi coñecida nas Rías Baixas, pero fóra non tanto. Ao mellor pode ser unha campaña de publicidade impagable. En todo caso o importante é que vaian alá, que coñezan Galicia e que este rincón do mundo ten moito que contar.

