“Marea branca” en Moaña contra la falta de médicos de tarde

El cierre del turno de tarde de los médicos del centro de salud de Moaña, que comenzó el pasado 17 de julio y que se prolongará un mes hasta el 15 de agosto, fue el detonante para que la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) y que desde hace 140 semanas consecutivas reclama el regreso de las urgencias, la cobertura de las plazas médicas y el refuerzo de las ambulancias del 061, se echara en la mañana ayer a la calle en una manifestación en la que la regidora confirma que participaron unas 2.000 personas. La gran mayoría lo hicieron vestidas de blanco, cumpliendo con la convocatoria, para convertirla en una “marea branca” por la defensa de la sanidad pública.

La protesta contó con el apoyo de las plataformas SOS Sanidade Pública de Galicia y la de O Condado y la Asociación A Voz da Sanidade de Cangas. La protesta iba encabezada por la pancarta de Moaña “Coa nosa saúde non se xoga”, que portaba la regidora, ediles del gobierno y el portavoz del PSOE, entre otros; seguida de la de O Condado y la de Cangas contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Los vecinos también portaban pancartas de mano de “Urxencias en Moaña, xa” o “Non somos culpables. Solución xa”, que también figuraba en algún paraguas para protegerse del fuerte sol.

Dos de los manifestantes reclamando con cartel y paraguas las urgencias. / Pablo Hernández

La marcha partió a las 11:00 desde Portal do Almacén para bajar por la travesía Ramón Cabanillas hacia la Casa do Mar en donde fueron los discuros de Leticia Santos, Manuel Moreira de SOS Sanidade Pública y de Gabriel Ferral por parte de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Moreira felicitó a la ciudadanía de Moaña como ejemplo de “movilización y por la capacidad de resistencia” que está demostrando para defender la sanidad pública frente a los intereses de la privatización y la lucha para el regreso de sus urgencias al PAC. Ferral también agradeció la presencia de los vecinos contra lo que acontece “sin médicos de tarde que nos derivan a Cangas”.

Leticia Santos y Gabriel Ferral escuchan la intervención de Manuel Moreira ante la Casa do Mar. | // PABLO HERNÁNDEZ / Pablo Hernández

La alcaldesa de Moaña se sumó a los agradecimientos por la presencia y persistencia de los vecinos y señaló al cartel a sus espaldas, en la puerta de la Casa do Mar, en donde figura que no hay médicos de tarde desde el 17 de julio al 15 de agosto, una situación -dijo- que no sólo pasa factura a los pacientes sino al personal sanitario que se satura, colapsa y rompe. La manifestación de ayer sirvió para calentar motores de la concentración que la Mesa Local da Sanidae de Moaña ha convocado para el día 19 de septiembre ante la Consellería de Sanidade, en Santiago, para insistir en el inmediato regreso de las urgencias, que siguen unificadas en Cangas, la cobertura de plazas sanitarias y el refuerzo de las ambulancias, además de mostrar el rechazo al cierre de la Casa do Mar por las tardes un mes este verano.

Una vecina levanta con sus brazos una pancarta de "Urxencias xa". / Pablo Hernández

Leticia Santos leyó un manifiesto contra los recortes de la Xunta en la sanidad e hizo balance de la situación en Moaña, que perdió las urgencias en la pandemia, aunque no aludió al reciente conflicto por la propuesta que trasladó la Mesa Local a la Xunta para que Moaña acoja el Centro Integral de Saúde (CIS) que Sanidade quiere construir en Cangas y en donde el Concello sigue sin entregar los terrenos: “O que xa non se pode comprender é que nestes momentos que se ten superada a pandemia, en Moaña sigamos sen urxencias, cando o propio Plan Funcional do Sergas recoñece que temos un PAC, por iso hoxe (por ayer) cúmprense 140 semanas consecutivas de mobilizacións nas que reclamamos a súa volta. Manter o noso PAC en Cangas, tamén fai incrementar o tempo de traslados das ambulancias nas emerxencias, por iso desde a Mesa Local da Sanidade solicitamos un reforzo para aumentar a capacidade de resposta, mais a Consellería de Sanidade sigue sen atendela. Ademais de todo isto, desde outubro de 2021,onde tiña que haber 5 médicos de tarde, temos só 3, sumado á falta de cobertura de permisos e baixas, leva a que a Casa do Mar está sen médicos de tarde durante este mes e mesmo moitos días do ano queda só 1 médico, obrigando a desviar consultas ao PAC, co que iso conleva, saturación”.

Un centro de salud que atiende a casi 20.000 habitantes

En el manifiesto trasladó la preocupación de que no haya fecha para cubrir estas vacantes y que desde el Sergas vean normal que no haya médicos en un centro de salud que atiende a casi 20.000 habitantes, como también que haya períodos en los que no se sustiuyen los pediatras “obrigando ás familias a desparazarse ás urxencias hospitalarias ou a acodir á sanidade privada, algo totalmente innadmisible, ademais de ter que soportar elevadas listaxes de agarda para unha cita. A permanencia destas medidas ilóxicas por parte da Xunta de Galiza só perseguen un obxectivo: continuar co desmantelamento da rede pública sanitaria, potenciando o trasvase de doentes cara ás redes privadas” y que por eso el jueves 19 de setembro irán a concentrarse ante la Consellería de Sanidae en Santiago y mientras no devuelvan las urgencias y no haya una Atención Primaria digna seguirán las concentraciones todos loos domingos ante la Casa do Mar

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez,qeu ayer participó en la manifestación y portando la pancarta de apertura junto a la alcaldesa, asegura que el partido estará al lado de los vecinos para reclamar que la Xunta devuelva las urgencias “que robó con la excusa de la pandemia”, eso sí, matiza, participando en las protestas ciudadanas en las que nadie intente arrimar a su tinte político. Señala que la manifestación fue un éxito, pero sí que se sorprende que la alcaldesa siga monopolizando los discursos en las manifestaciones ya que entiende que el protagonismo debería de ser de los vecinos como también le sorprende que Leticia Santos no hubiera hecho referencia en su intervención a la iniciativa suya, como portavoz del PSOE, del CIS para Moaña.

La manifestación cortó la travesía Ramón Cabanillas en un día de afluencia a las playas, por lo que hubo retenciones de tráfico. Tres policías y 10 miembros de Protección Civil se encargaron de desviar la circulación.