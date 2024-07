Cangas clama ante el aparcamiento de coches en la zona verde de Rodeira

Lo nunca visto. Vehículos estacionados en la zona verde del paseo de Rodeira, donde están las mesas y los bancos de piedra. Lsa imagenes, sacadas el sábado, recorría ayer Cangas y los vecinos ponía el grito en el cielo. La osadía de los que aparcaron es inimaginable. Llegar a la zona verde del paseo de Rodeira no es nada fácil, tampoco. Y, para colmo, la zona está situada en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Ciivi. Pero es una zona que está considerada urbana, por lo que es competencia de la Policía Local su vigilancia y sancionar a aquellos que estacionan en una zona tan prohibida. A fecha de ayer todavía no se sabían si los vehículos estacionados en esta zona verde fueron sancionados. Los vecinos reclaman acciones ejemplarizantes. Piden al gobierno municipal que actúe de forma contundente ante semejante aberración, con el fien de que no se repita lo que califican de vergüenza para una villa como la de Cangas.

Vehículos mal aparcados en la zona verde de Rodeira / fdv

Ayer, los problemas de tráfico se concentraban también en los arenales de O Hío, sobre todo en la playa de Castiñeiras. Hubo vecinos que llamaron a la Guardia Civil para que se acerca a la zona, donde había numerosos coches mal aparcados, dificultando el acceso.

Los vecinos vieron a la patrulla de la Guardia Civil actuar en la zona.

La situación en los arenales de Cangas empieza a ser preocupante. Las playas no dan cabida a las miles de personas que acuden el fin de semana. Además, nunca habia sucedido que se tomara como se tomó la zona verde Rodeira.

