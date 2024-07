Balonmán praia azul musical

O alcalde de Bueu é unha persoa peculiar. Ademais de sentirse orgulloso de eliminar a contaminación da praia da Banda do Río tamén conseguiu para ela a Bandeira Azul. Pero resulta que Félix Juncal (BNG) autorizou o torneo de balonmán praia e agora tiña que baixala durante os partidos que se celebren logo do 5 de xullo, día que se izou. Son incompatibles os partidos coa bandeira.

Así o regula ADEAC (Asociación de Educación Ambiental e do Consumo). Tamén lle esixe que informe aos usuarios da praia con paneis, prensa ou megafonía. Desta maneira, ninguén que toma o sol se pode queixar da música que emiten os altofalantes da organización para animar os partidos ou do polvo que levantan os xogadores. O Concello cumpre coa baixada da bandeira pero falla no demais. Por exemplo, non mirei ningún aviso no Faro.

Considero moi tímida esta reacción de ADEAC aos eventos deportivos. Segundo a miña opinión, debería esixir que os usos das praias foran os propios delas, incluso os xogos tradicionais sobre o area, pero non polideportivos ao aire libre cerca do mar. Con bandeira ou sen bandeira.

De cumprirse isto, as malvadas escavadoras non necesitarían estragar o areal eliminando a súa inclinación natural para conseguir as pistas. Este atentado á praia da Banda do Río perpetrouse hai sete anos. Unha mágoa. Habería que recuperar esta pendente.

Ollo ao que pasou na duna de Samil cerca da desembocadura do Lagares nos anos 60 do século pasado: primeiro se destrozou para un campo de fútbol praia, e agora naquel lugar natural tan fermoso hai pistas de tenis e un pavillón deportivo. Adeus duna.

Os partidos celébranse durante 16 días. Pertencen á Xira Galega de Balonmán Praia da Federación Galega. Empezaron o 14 de xuño e remataron o 25 de xullo nas catro pistas que ocupan o areal. Unha deles con gradas e todo. Son seis semanas, de xoves a domingo.

A Mancomunidade do Morrazo decidiu este ano retirar o patrocinio ao torneo. Estiman os concellos de Bueu, Cangas e mais Moaña, todos coa Alcaldía do BNG, que son máis necesarios os 45.000 euros da subvención para arranxar oa contedores do lixo.

O PP de Bueu criticou esta decisión por deixar a comarca sen este “gran evento deportivo”. Ademais privaba aos organizadores, Asociación O Patelo e Bueu Atlético Balonmán, da recadación para as súas actividades grazas ás ganancias da cantina. Pero todo se arranxou coas axudas do Concello e Deputación, entre outras.

Así que desexo que Juncal, agora coa praia sen contaminación, a recupere para os usos propios dun areal, sen ningún evento deportivo. E que conste a miña admiración polo club de balonmán, un colectivo moi valorado na vila.

*Veciño de Bueu

