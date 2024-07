Moaña sale a la calle hoy contra el cierre de los médicos de tarde

La Mesa Local da Sanidade de Moaña volverá a recorrer hoy la travesía Ramón Cabanillas, en una manifestación convocada en respuesta al cierre del turno de tarde de los médicos en el centro de salud, y también para seguir incidiendo en la demanda del regreso de las urgencias, la cobertura de todas las plazas médicas y el refuerzo de las ambulancias del 061 con un vehículo más para O Morrazo. Moaña cumple hoy 140 semanas consecutivas de movilizaciones, aunque en esta ocasión cambia el formato y en lugar de concentración de media hora ante la Casa do Mar, toma más realce con una manifestación, debido a ese cierre del turno de tarde de los médicos, que comenzó el pasado día 17 de julio y que se prolongará un mes hasta el 15 de agosto.

La presidenta de la Mesa Local da Sanidade y alcaldesa, Leticia Santos, anima a participar con vestimenta blanca para convertir esta protesta en una “marea branca”.

Lamanifestacon partirá a las 11:00 desde Portal do Almacén para bajar hacia la Casa do Mar, en donde se realizarán las intervenciones. En principio la alcaldesa no tiene confirmada la presencia de ningún político autonómico, salvo el diputado moañés, Paulo Ríos.

En la reunión de la última Mesa Local da Sanidade, sus integrantes acordaron realizar una campaña de comunicación con la colocación de cinco pancartas en distintos puntos de la villa y llevar a cabo una concentración ante la Consellería de Sanidade de la Xunta en Santiago el jueves 19 de septiembre.