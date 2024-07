El detenido por el accidente ya fue condenado por alcoholemia y niega que fuera al volante del coche

El día continuó ayer en los calabozos de la Guardia Civil de Cangas para José Denís F.N., el detenido de 30 años por el accidente mortal del viernes al amanecer en el centro urbano de la localidad; en el que murió el marinero Miguel Paredes Pereira, Michel, de 36 que este miércoles cumpliría 37, y que ayer fue incinerado tras el funeral de cuerpo presente en la excolegiata, cuyo féretro salió en medio de los aplausos de respeto por parte las decenas de personas que acudieron a los actos religiosos.

José Denís F.N., que hoy prestará declaración en el Juzgado número 2 de Cangas después de que ayer se pospusiera por la complejidad de la instrucción, que lleva a cabo la Policía Local, negó en sus primeras declaraciones a los agentes que fuera al volante del coche de alta gama que provocó el mortal accidente, más bien apuntó a la mujer que iba con él y que huyó del lugar del siniestro, como también intentó el cangués, pero fue alcanzado a unos metros en la rúa Fomento por uno de los agentes de la patrulla, no sin resistencia por el detenido –que dio positivo en alcohol y drogas–, mientras que el otro auxiliaba a la víctima, atrapada en el coche.

En primer término, el coche causante del accidente. | // GONZALO NÚÑEZ

La patrulla de la Policía Local que seguía al vehículo del detenido cuando fue alertada de que estaba dando acelerones de madrugada en la zona de la movida en la avenida de Marín, y le dio el alto frente al Concello, no tiene la más mínima duda de que él estaba al volante y de que una mujer iba de copiloto. Claro que hay que reunir pruebas, grabaciones de cámaras o testimonios, de ahí la complejidad de una instrucción, con más de 52 folios y en la que trabajan desde hace 48 horas un oficial y dos policías. Incluye atestado, informe técnico, planos y croquis, informe fotográfico y declaraciones.

La Guardia Civil, que por el momento sólo se encarga de la custodia del detenido en sus calabozos, será quien hoy lo traslade a los juzgados.

La madre, los dos hermanos del fallecido y otros familiares. | // PABLO H.

Cuando ocurrió el accidente, sobre las 06:20 horas, ya había feriantes en la alameda instalando los puestos de venta, alguno de los cuales incluso llegó a decir que había una tercera persona que salió también del coche, aunque desde la Policía sólo se comenta la de la mujer, de la que están reuniendo pruebas para su identificación documental, pero por el momento sólo es sospechosa, no está imputada o investigada por el accidente, porque no tiene responsabilidad penal en el hecho y no hay omisión de socorro porque ya estaba la Policía en el lugar.

Alcoholemia positiva de 0,71 y cocaína

José Denis F.N. sí lo está y sobre él pesan hasta seis imputaciones de delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, conducción temeraria con riesgo para la vida, delito de homicidio imprudente, por el que se enfrenta a dos o dos años y medios de prisión; resistencia a la autoridad y atentado y omisión del deber de socorro. Ayer se supo que el detenido dio una alcoholemia positiva de alcohol de 0,71 (casi tres veces más de los permitido) y a droga, en concreto, cocaína. El cangués ya fue condenado el año pasado por una alcoholemia positiva, con la retirada de un año del carné de conducir, que quedó en ocho meses por ser la primera, y multa de 720 euros.

Flores en el lugar del siniestro. / Fdv

Hoy se sabrá si ingresa o no en prisión por el accidente que acabó con la vida de Michel que ayer fue despedido con escenas de dolor y respeto. A las cinco de la tarde y bajo un sol de justicia, allegados de la familia, amigos y vecinos, se iban apostando en la calle Real, guardando fila contra las fachadas de los edificios, frente a la iglesia, para dejar pasar a la comitiva fúnebre para el funeral de cuerpo presente, encabezada por su madre, Luisa, sus dos hermanos José Luis y Antonio y resto de familiares. En el tanatorio de Cangas estuvo también la novia del fallecido, a la que él iba a buscar cuando el coche de alta gama en el que circulaba el detenido y huía de la Policía Local, con la mujer a bordo, se salió de la vía y embistió el Opel Corsa del marinero en la avenida 25 de Xullo, frente a la plaza de abastos. Miguel Paredes había regresado a las seis de la mañana al puerto de Cangas después de faenar una noche más a la nécora, a bordo del barco “Treboada” en el que trabaja como tripulante desde hace ocho años.

En los momentos previos al funeral, muchos vecinos mostraban su malestar con lo sucedido, aseguraban del detenido que “aún por encima le dejaron salir con la cara cubierta”, mientras que otros exclamaban con enfado: “¡Por lo menos no huyas del accidente, da la cara!”. Otros presentes no entendían por qué el día del accidente, el coche del fallecido seguía a la vista de todos a las 13:00 horas, mientras que el causante de la tragedia ya había sido retirado, conscientes del dolor que podía generar a la familia.

En la zona en donde murió Michel y sobre el cono señalizando el lugar, ayer había flores.

