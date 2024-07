Unas 2.000 personas recorren el centro de Moaña en una "marea branca" por la sanidad pública

El cierre del turno de tarde de los médicos del centro de salud de Moaña, que comenzó el pasado 17 de julio y que se prolongará un mes hasta el 15 de agosto, fue el detonante para que Moaña, que desde hace 140 semanas consecutivas reclama el regreso de las urgencias, la cobertura de las plazas médicas y el refuerzo de las ambulancias del 061, se echara en la mañana de este domingo a la calle en una manifestación en la que participaron unas 2.000 personas, según la organización, la gran mayoría vestidas de blanco, como figuraba en la convocatoria, para convertirla en una "marea branca" por la defensa de la sanidad pública.

Organizada por la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), la protesta contó con el apoyo de las plataformas SOS Sanidade Pública de Galicia y la de O Condado y la Asociación A Voz da Sanidade de Cangas. La protesta iba encabezada por la pancarta de Moaña "Coa nosa sañude non se xoga", que portaba la regidora, ediles del gobierno y el portavoz del PSOE, entre otros.

La marcha partió a las 11:30 desde Portal do Almacén para bajar por la travesía Ramón Cabanillas hacia la Casa do Mar en donde fueron los discuros de Leticia Santos, Manuel Moreira de SOS Sanidade Pública y de Gabriel Ferral por parte de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Moreira felicitó a la ciudadanía por la "capacidad de resistencia" que está demostrando Moaña para defender la sanidad pública frente a los intereses de la privatización y la lucha para el regreso de sus urgencias al PAC.

La alcaldesa de Moaña se sumó a los agradecimientos por la presencia y persistencia de los vecinos y señaló el cartel a sus espaldas, en la puerta de la Casa do Mar, en donde figura que no hay médicos de tarde desde el 17 de julio al 15 de agosto, una situación -dijo- que no sólo pasa factura a los pacientes sino al personal sanitario que se satura, colapsa y rompe. La regidora hizo referencia a la concentración que Moaña ha convocado para el día 19 de septiembre ante la Consellería de Sanidade, en Santiago, para insistir en el inmediato regreso de las urgencias, que siguen unificadas en Cangas,la cobertura médicas y el refuerzo de las ambulancias, además de rechar el cierre del turno de tarde de los médicos. Leticia Santos leyó un manifiesto contra los recortes de la Xunta en la sanidad e hizo balance de la situación en Moaña, que perdió las urgencias en la pandemia: "O que non xa non se pode comprender é que nestes momentos nos que se ten superada a pandemia, en Moaña sigamos sen urxencias, cando o propio Plan Funcional do Sergas recoñece que temos un PAC, por iso hoxe cúmprense 140 semanas consecutivas de mobilizacións nas que reclamamos a súa volta. Manter o noso PAC en Cangas, tamén fai incrementar o tempo de traslados das ambulancias nas emerxencias, por iso desde a Mesa Local da Sanidade solicitamos un reforzo para aumentar a capacidade de resposta, mais a Consellería de Sanidade sigue sen atendela. Ademais de todo isto, desde outubro de 2021,onde tiña que haber 5 médicos de tarde, temos só 3, sumado á falta de cobertura de permisos e baixas, leva a que a Casa do Mar está sen médicos de tarde durante este mes e mesmo moitos días do ano queda só 1 médico, obrigando a desviar consultas ao PAC, co que iso conleva, saturación. Preocúpanos que non haixa data para cubrir estas vacantes e que desde o Sergas vexan normal que non haixa médicos nun centro de saúde que atende a case 20.000 habitantes. Hai que engadir, que hai períodos nos que non se substitúen ás pediatras, obrigando ás familias a desparazarse ás urxencias hospitalarias ou a acodir á sanidade privada, algo totalmente innadmisible, ademais de ter que soportar elevadas listaxes de agarda para unha cita. A permanencia destas medidas ilóxicas por parte da Xunta de Galiza só perseguen un obxectivo: continuar co desmantelamento da rede pública sanitaria, potenciando o trasvase de doentes cara ás redes privadas. Como pobo comprometido coa defensa dos servizos públicos, non podemos permitir que se destrúa un ben tan prezado como é a nosa Sanidade Pública. Por iso anunciamos que o xoves 19 de setembro iremos concentrarnos diante da Consellería de Sanidade".

La manifestación causó retenciones de tráfico en la PO-551, en un día de calor y afluencia a las playas de O Morrazo. Estuvieron regulando la circulación 3 policías locales y 10 miembros de Protección Civil.