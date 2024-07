Seguen as noites de conciertos do Intercéltico

Na primeira noite de concertos do Festival Intercéltico do Morrazo actuaron o mestre gaiteiro moañés Xabier Blanco, o grupo EOGHANXO UNIT e o trío escocés Finlay MacDonald. Pola tarde (19:00 horas), tivo lugar no palco da Música de Moaña a inauguración do tapiz pola 40 edición do festival, realizado polas Alfombristas de Moaña, no que, mediante o uso de croque triturado, serín teñido e viruta, representaron un animal totémico celta.

Alfombra floral diante do palco de música pola 40 edición do festival. / Fdv