Kanekas, esa otra marea negra.

El festival de metal de Cangas deja su impronta no solo en los conciertos, donde demuestra fortaleza, sino también en la estética de la villa. Es una marea negra, de la que no contamina el mar, solo pone música al viento del noroeste. Hoy sigue el festival en Ojea y vermú en A Palma

Araceli Gestido toma la gran pantalla

Resulta que la protagonista del jueves en la manifestación del BNG en Santiago de Compostela no fue la portavoz nacional Ana Pontón, sino la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Su posición en el palco la exponía continuamente a ser vista en la gran pantalla que se instaló para seguir el acto. Ella no había reparado en la mirada que las cámaras. Tuvo que ser advertida por otros compañeros de tribuna de que, por favor, no hiciera nada extraño, porque su rostro estaba permanentemente en la pantalla gigante. No movió un músculo, por si acaso.

Críticas a Severo Lobato y excelente concierto de Bellas Artes

La celebración de la festividad de Santiago Apóstol en Cangas, patrono de la localidad, dejó sus criticas al párroco Severo Lobato. Muchos pensaron que haber adelantado la misa solemne de la tarde obedecía a una intención de acabar antes para permitir que la procesión saliera también un poco antes y, por consiguiente, también la Danza del Peregrino se bailara antes en el atrio. Pero no fue así. Y si no fuera por el departamento de Cultura, que anduvo ahí listo, coincidiría en la mencionada danza con el excelente concierto que ofreció en la Plaza de la Constitución la Banda de Música Bellas Artes.

