Policías alegan al presupuesto para que la paga de nocturnidad sea un complemento específico

“Que se incluya en las tablas de personal para el año 2024 el complemento de nocturnidad dentro del complemento específico” y que se haga constar nuevamente en dichas tablas “las cantidades correspondientes a las pagas extraordinarias del complemento de nocturnidad”. Son demandas que policías locales de Cangas han presentado, a título particular, como alegaciones al presupuesto del Concello aprobado inicialmente por el Pleno el 21 de junio y que la próxima semana se someterá a aprobación definitiva. También demandan la equiparación de niveles del grupo C1 para el nivel 20 (nivel 22 en caso de oficiales o jefes de servicio) y del grupo A2 (24 para inspector y 26 para inspector principal).

En uno de los escritos, refieren que en el cuadro de personal que figura en los presupuestos de 2024 “no se respeta lo acordado con los trabajadores de la Policía Local” conforme al Acordo sobre as condicións de traballo, horarios, quendas, vacacións, permisos, reforzos e asistencias ao Xulgado” rubricado en julio de 2022, y que establece que “para que o persoal de novo ingreso e das quendas diurnas realicen de forma rotatoria e equitativa servizo nocturno, deberá aboarse dentro do complemento específico un complemento por nocturnidade de 300 euros brutos mensuais”. Matizan que el hecho de que les haya convocado a una mesa previa a elaborar el presupuesto “no quiere decir que haya habido negociación, sino imposición de las propuestas del gobierno”, que" ha actuado de mala fe”, recalcan.

Afirman que la Policía ha estado cumpliendo con el servicio nocturno “de forma rotatoria y equitativa”, sin que se les abone “dentro del complemento específico” dicha cantidad. El grupo de gobierno, señalan, sigue insistiendo en mantener el servicio nocturno y pagarles el complemento de nocturnidad “como si de una productividad se tratase”, cuando el propio informe de Intervención mantiene otro criterio.

“Sigue habiendo discriminación en la Policía con respecto a otros departamentos”

La controversia se ha judicializado por parte de uno de los agentes y se está a la espera de sentencia sobre el caso, y desde la plantilla policial critican que el Gobierno tripartito mantenga en las tablas salariales el complemento de nocturnidad como si fuera por productividad. Añaden los alegantes que la modificación propuesta “no implica un incremento de la masa salarial, toda vez que compensaría con las plazas que están sin cubrir del departamento de la Policía Local”.

Otro de los escritos de alegación pide la equiparación de niveles, al considerar que “sigue habiendo discriminación en el departamento de la Policía Local en comparación con cualquier otro”, y advierten de que hay puestos en los que, con igual titulación exigida, “el nivel que se le concede a la Policía es cuatro puntos inferior a cualquier otro puesto”. Ponen como ejemplo que “el auxiliar administrativo o un auxiliar de Policía Local tienen el mismo nivel 16 que un agente de Policía, cuando a este se le exige una titulación superior y las funciones del agente de Policía son inmensamente superiores”. Consideran que existe “discriminación”, y en su escrito de alegaciones demandan la equiparación de niveles en distintos grupos para poder paliarla.

Abal replica al PP que no se inflan los ingresos

La concejala de Facenda e Persoal, Xiana Abal (BNG), asegura que el presupuesto del Concello de Cangas para 2024 no está “inflado”, como critica el PP, sino basado “en datos reais” conforme a la liquidación de 2023 y el análisis de la evolución económica de los últimos años, que constatan que los ingresos del pasado ejercicio ascendieron a 21.706.000 euros, más de dos millones por encima de los 19,3 millones fijados para 2024. Con respecto al incremento del gasto corriente, explica la edila, el dinero se destina a prestación de servicios básicos, como Axuda no Fogar (SAF), que sube de 900.000 euros a 1.450.000, limpieza viaria, funcionamiento de la piscina A Balea, mejoras de centros educativos o plan de desbroces, así como a plasmar la subida del IPC. También pone en cara al PP que el Concello tenga que destinar un millón de euros para hacer frente a deudas, por sentencias firmes, con la UTE del agua o Promalar provocadas por la “mala xestión política” de los populares, tanto en el Concello como en la Xunta. Desde el tripartito de Cangas inciden en que ya hay inversiones destinadas a todas las parroquias, algunas ya en ejecución con subvenciones tramitadas, por lo que las propuestas del PP “chegan moi tarde, co orzamento xa aprobado”, y son fruto de un interés partidista más que de velar por el bien colectivo de Cangas. Advierte Xiana Abal que los populares siguen con su política de “manipulación da opinión pública e desmantelamento de servizos básicos”, y echan mano de datos sesgados para “enredar e confundir á cidadanía”.

