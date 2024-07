“Entendemos a música e o baile coma un todo”

O segundo día de concertos programados para o Festival Intercéltico en Moaña dá comezo esta oite (22:00 horas). Abrirán cartel o trío Obal, banda formada polo local Iván costa xunto con Jaime Rebollo e Diego Langarika. Seguiralles Mercedes Peón (23:30 horas), que presentará o seu novo disco "Ingrávida", despois de vintecinco anos de traxectoria musical afondando na tradición popular. Por último, actuará o grupo galego Os Meliados ás 01:15 horas, conformado por sete gaiteiros, qe foron nominados aos Premios Martín Codax da Música trala publicación do seu cuarto disco.

OBAL é un grupo de fusión da música folk e o baile. Os seus interpretes son Iván Costa, quen toca a zanfona e a gaita, Jaime Rebollo coa zanfona e o nyckelharpa e o guitarrista Diego Langarika. Fusionan a música folk e o baile nun estilo chamado bal-folk. Actuarán o 26 de xullo (22:00 horas) dentro das actuacións programadas para a 40 edición do Festival Intercéltico de O Morrazo, onde combinarán os seus dous discos previos: “Baile en Massó” e “Postopía.

–Como xurdiu a idea de crear o grupo OBAL?

–Os tres compoñentes do grupo somos tamén músicos da orquestra folk de Galicia Sondeseu. O noso interese polo movemento Bal Folk en toda Europa e a súa semellanza con varios ritmos galegos levounos a investigar sobre a importancia da música e a danza na cultura transversal das músicas tradicionais de diferentes países.

–Para comezar na súa andaina na música, financiáronse a través dun crowdfunding, recomendan este modelo de financiación para outros grupos que estén comezando?

–Así é. Cremos que este modelo participativo pode achegar o noso público aos proxectos musicais dun xeito máis directo ao tempo que, para o grupo, é interesante facer unha pulsión, unha sorte de autoavaliación de cada un dos traballos que imos elaborando.

– Consideran que a música tradicional en directo recuperouse estes anos trala pandemia do Covid-19?

–Por suposto. De feito, aínda que as restricións pandémicas dificultaron a música en directo, estamos certos de que o público estivo sempre espectante e desexoso de poder desfrutar dos concertos do xeito habitual e participativo. E a Obal serviulle tamén para preparar a fondo o segundo traballo Posotopía.

–Como catalogarían o seu estilo?

–Supoño que se nos debe catalogar como un grupo de folk bailable. No noso primeiro traballo, Baile en Massó, investigamos sobre o Bal Folk e no segundo, Posotopía, facemos unha homenaxe ao gaiteiro Manuel López pois toda a música que usamos neste traballo é do repertorio que este gaiteiro nos deixou, loxicamente adaptando a súa música á nosa instrumentación e estilo.

–Que creen que ofrece a maiores o acompañamento por Monteira Danzas do Mundo no seu espectáculo?

–Precisamente estes compañeiros foron os nosos asesores na persoa de Suso Cancelas a quen estamos moi agradecidos polos seus consellos. Dende Obal entendemos a música e o

baile coma un todo así que: que mellor agasallo para nós que ver dende o palco as bailadoras e bailadores de A Monteira sacándolle o zume á nosa música!

–Qué sensacións teñen á hora de tocar no Festival Intercéltico?

–As sensacións son fantásticas, temos moitas gañas de levar a nosa música a Moaña porque este é un dos grandes festivais folk de Galiza que na súa 40 edición e sen fallar un ano, segue a darnos música de calidade cun excelente abano de artistas de diferentes latitudes e unidos pola música que nece do pobo, a máis nosa. Prometemos, ademais, algunha sorpresiña no noso concerto. Así que, longa vida ao Festival Intercéltico do Morrazo e vémonos en Moaña o venres 26 para que dancedes coa nosa música.

