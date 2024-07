“Estou encantada de repetir no Intercéltico”

O segundo día de concertos programados para o Festival Intercéltico en Moaña dá comezo esta oite (22:00 horas). Abrirán cartel o trío Obal, banda formada polo local Iván costa xunto con Jaime Rebollo e Diego Langarika. Seguiralles Mercedes Peón (23:30 horas), que presentará o seu novo disco "Ingrávida", despois de vintecinco anos de traxectoria musical afondando na tradición popular. Por último, actuará o grupo galego Os Meliados ás 01:15 horas, conformado por sete gaiteiros, qe foron nominados aos Premios Martín Codax da Música trala publicación do seu cuarto disco.

Mercedes Peón é considerda como unha das artistas máis carismáticas da música contemporánea e tradicional. O escoitar tocar das pandeireitas e as cancións ribeiranas foron os desencadeantes de que comezase a súa carreira musical. As súas performances en directo caracterizánse pola unha mestura de música electrónica e de raíz. A súa discografía compónse dos seus discos “Isué” (2000), “Ajrú” (2003), “Sihá” (2007), “Sós” (2008), e “Deixaas” (2018). Os seus últimos traballos están en estreita colaboración con outras disciplinas como a danza ou o cine. Actuará o venres 26, dentro do progamación da a segunda xornada de conertos do Festival Intercéltico do Morrazo, ás 23:30 horas, onde presentará o seu novo traballo “ Ingrávida”, no vixésimo aniversario do seu primeiro disco en solitario.

–Defíneselle como unha das artístas consolidadas da música de raíz galega, que opinión ten da situación das músicas tradicionais na escena musical?

–Eu defínome como autora de autoestima cultural, a raigaña lévanos á música tradicional e aí habería moito que definir e non é a música que teño feito para o comercial ata o de agora, estou a tempo.

–Ao longo da súa discografía creou discos tanto con colaboracións con outros artistas como no caso de“Isué”, como discos en solitario, como en “Ajrú”, que cumpre vinte anos, prefiere actuar en solitario ou acompañada?

–Pois son decisións que tomas, polo que todas me gustan. Por exemplo, encántame facer cine, xa vou por 4 proxectos con Mestre Mateo incluído, e sempre en soidade musical pero mesturado coas directoras e as súas propostas, ou para danza con Janet Novás mesturada coa súa creatividade e improvisación.

–Esta non é a súa primeira vez no Intercéltico de Moaña, xa que participou en anteriores edicións do festival, como se sinte ao repetir de novo neste escenario?

– Estou encantada.

–Un dos detonantes da súa carreira foi escoitar a música das pandereteiras da Costa da Morte. Está confirmado que o siguinte día das Letras Galegas vanllo dedicar a estas mulleres, que lle parece la decisión?

–Non é a miña terra natal pero creo que creo que estou adoptada.

–Nesta edición do Intercéltico presentará o seu novo disco “Ingrávida”, como cree que será o recibimiento do público moañés?

–Penso que será un recibimento fantástico.

–Que podemos esperar deste novo traballo?

–A presenza absoluta, o pasado e o presente e a sonoridade pracenteira dun acompañamento mutuo.

–Leva 25 anos de traxectoria musical, que cambios cree que sufriu a súa música ao longo da súa carreira?

–Pois sufrir, sufrir, non sufriu, só está presente nos meus proxectos e chea de investigación sonora.

–Tralo seu concerto no Festival Intercéltico, actuará o luns 29 dentro da programación das Festas do Santigo Apóstolo, que sensacións ten respeto a ese concerto?

–Marabillosas.

