El balonmano playa se despide de Banda do Río.

La playa urbana de Bueu se ha convertido en los últimos años en sinónimo del deporte del balonmano playa y en parada obligada para la gira que organiza la Federación Galega de Balonmán en colaboración con el Concello de Bueu. Ayer, en una jornada plenamente veraniega, se celebraron las finales. Una cita que no se quisieron perder representantes políticos como la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, que acudió a la entrega de premios.

Xiana Abal, en Santiago y la responsabilidad patriótica, también

Xiana Abal está enfocada en la política. Pedagoga de formación está empeñada en crecer en la política. La concejala de Facenda e Personal del Concello de Cangas estuvo ayer en Santiago de Compostela, con motivo de la celebración del Día de Galicia. Los nacionalistas se toman esto con mucha disciplina. Esta ola de calor no hizo retroceder a los muchos miembros del BNG que hay en la comarca para asistir a la manifestación tradicional del Día da Patria. Los dirigentes del BNG en O Morrazo dejaron la playa para por la tarde. Por la mañana había que cumplir.

Otro jaleo en Coiro por culpa de un camino

A ver, que me cuentan que en Coiro hay un jaleo por un camino que se está haciendo bola a medida que pasa el tiempo, que los ánimos están alterados y que el Concello, de momento, va demasiado lento para lo rápido que va el conflicto, que puede herir muchas sensibilidades. Me comentan que, aunque no es de su competencia, se requiere la presencia de la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido. Hay unos hierros colocados en el camino que están provocando la intervención municipal.

