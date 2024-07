Vecinos de Donón se quejan de la poca inversión que supuso declarar BIC a O Facho

Tras once años de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), O Facho sigue sorprendiendo a los visitantes e incomodando a los vecinos de Donón. Afirman que no entiende esa urgencia y ese empeño porque el monte de O Facho fuese declarado BIC por la Xunta de Galicia, cuando la administración autonómica no invierte lo que debería en la zona, dada la consideración que tiene. Los vecinos se preguntan donde está la inversión prometida para mantener en buen estado el yacimiento arqueológico. Nada se sabe tampoco del aula de la naturaleza que se iba a construir. La semana pasada, cuando el gobierno local mantuvo una reunión con representantes de la Diputación de Pontevedra, la alcaldesa solicitó ayuda para O Facho. Es muy pronto para saber si esa solicitud tendrá efecto, pero los vecinos quieren que se note que haya BIC, un BIC que se negoció, que se logró reducir el ámbito y que supuso que una de las demandas vecinales más clamorosas, que era ampliar el núcleo de Donón, uno de los más pequeños del Concello, no se pudiera realizar. De hecho, la ampliación del núcleo la habían propuesto los vecinos para que se incluyera dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Es cierto que el BIC, al contrario que la Red Natura en la que está incluido Donón, no entorpece la vida diaria de los vecinos, “pero tampoco nos da ningún beneficio”.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se quejaba de que las inversiones en O Facho no estuvieran a la altura de lo que era una declaración de Bien de Interés Cultural.