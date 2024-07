La segunda fase para renovar saneamiento y agua en Espíritu Santo alcanza los 360.000 euros

La segunda fase de las obras de renovación del abastecimiento y saneamiento en la avenida de Espíritu Santo coge forma. Adjudicadas ya a la empresa Esimpro S.L., con un presupuesto de ejecución de material de 360.134,56 euros, se encuentra ahora mismo en periodo de exposición pública durante el plazo de un mes para que los interesados puedan presentar alegaciones.

El anteproyecto que se financia con dinero del plan de inversiones de la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo del agua de Cangas, contempla la instalación de las nuevas conducciones de abastecimiento y saneamiento por ambas márgenes del vial, siguiendo el trazado de las existentes, y que en esta fase abarca 650 metros adicionales, conectándose a las canalizaciones ya renovada en la fase 1, que se extiende en una superficie de 335 metros, entre la avenida de Ourense y la capilla del Espíritu Santo. Los colectores de saneamiento actuales, continuación de los renovados en la fase 1, se encuentran en mal estado y colapsaron en parte, transmitiendo el hundimiento al firme de aglomerado, obligando a realizar reparaciones de emergencia.

Debido a la necesidad de mantener las acometidas actuales, la única alternativa analizada ha sido la reposición de las canalizaciones obsoletas mediante otras de diámetro equivalente, pero de material plástico, PVC para saneamiento y PE en el abastecimiento. Los colectores de hormigón actuales se encuentran en mal estado por lo que la actuación propuesta contempla la renovación de los mismos, incluyendo la demolición y levantamiento de los colectores actuales y la instalación en la misma traza de nuevas canalizaciones de PVC 315 mm, una por cada margen del vial, con una longitud total de 1.300 metros, 46 pozos de registro y la reposición de 52 acometidas. No se contempla la actuación sobre la red de pluviales existente en el vial por considerar que se encuentra en buen estado.

Es cierto que en el anteproyecto no se considera la reposición del pavimento del vial por entender que será realizado por la Diputación de Pontevera, con la que el Concello de Cangas llegó a un acuerdo en ese sentido. En el anteproyecto solo se contempla una capa de 25 centímetros de zahorra en la coronación de las zanjas y la reposición de los tramos de acera que se vean afectados por las obras de renovación de las acometidas.

El plazo de ejecución de las obras es de cinco meses. No existe ninguna afección, salvo el propio vial de la Diputación de Pontevedra.

El presupuesto de ejecución material del anteproyecto se eleva a 360.134.56 euros, mientras que el presupuesto base de ejecución, sin IVA, incluyendo el 13% de gastos generales y el 6% del beneficio industrial es de 428.560, 12 euros; mientras que el presupuesto de ejecución de material alcanza los 518.557.75 euros.

El Concello de Cangas informó favorablemente el expediente del anteproyecto por ajustarse a las determinaciones urbanísticas establecidas respecto a las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Apunta que las reposiciones sobre las calzadas y aceras de titularidad municipal se deberán ejecutar atendiendo a criterios estéticos y de seguridad. Se deberán reponer la totalidad de los servicios e infraestructuras a afectadas, no se admiten zanjas reposiciones parciales del firme o aceras municipales.

Iria Malvido espera que la oposición esté a la altura vote a favor en el pleno de agosto

La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Iria Malvido (PSOE) espera poder llevar el proyecto al pleno para que sea aprobado por la corporación municipal en la sesión del mes de agosto. Después del mes de exposición pública obligatoria. En este mandato, estos proyectos son competencia del pleno aprobarlos, no basta con que lo haga la junta de gobierno, como en otros años, ya que no tiene delegadas las competencias. Iria Malvido afirma que el gobierno local cumplió con lo que pedía la oposición municipal, que era que los técnicos municipales informaran si estas obras eran de mantenimiento, por lo que debía correr con el gasto la UTE Gestión Cangas o debían abordarse como obra nueva, que en este caso sería financiadas a través del Plan de Inversiones de la concesionaria del ciclo del agua. Al final, los técnicos municipales dijeron que lo segundo, una decisión que en teoría el Partido Popular, más beligerante en este asunto, debería tener que aceptar. La concejala socialista espera que el PP esté a la altura de la situación y vote a favor del proyecto cuando se debata en el pleno. Y es que la edil del PSOE recuerda que el PP hace crítica con la actual situación de Espíritu Santo, acusando al gobierno local que no hacer nada al respecto. Iria Malvido trata de demostrar que sí que está haciendo, como lo demuestra que el anteproyecto está ya a exposición pública. Espera que ahora el PP no ponga excusas para aprobarlo para sí poder continuar con sus críticas, a pesar de saber perfectamente como se estaba tramitando todo.