Fiestas de Donón, que no se diga.

No todo va a ser arqueología o ecología en Donón. Este pequeño recuncho de Cabo Home tiene sus fiestas, con carpa y todo. Por unos días se acabó el aparcamiento de Donón. Ahora es todo un espacio para disfrutar. Y que no falte el calor.

Esperando al calor el cartel de las Fiestas del Cristo

Estamos en ascuas con el cartel de las Fiestas del Cristo. Se guarda bajo siete llaves y poco o nada sabemos de su contenido. Lo que parece seguro es que habrá concierto de corales en el Eirado do Costal, que es un evento que triunfa siempre y que no faltará el Canjazz., que una programación que complementa a las mencionadas fiestas. Nosotros que habíamos pensado que este año sería un buen año para traer a Raphael, que con su canción de la Gran Noche triunfó en la Eurocopa y que podía hacerlo muy bien en Cangas, conquistando la tierra de Julio Iglesias, el que fue su rival más acérrimo en los años 70. Ya fue una pena no traerlo para el festival Ye-ye de Darbo, que el corte de pelo Ye-ye tenía. A lo mejor la comisión organizadora pensó más en Rosalía. Pero su caché está fuera de presupuesto. Las orquestas, seguro que este año se hará mucho hincapié en las orquestas. ¡Qué las verbenas nunca pasan de moda!

La "guerra fría" en el Concello de Cangas

“Mecachis en los detectives que viven del Hollywood de las rentas” que diría la torrentina sabinera al ver este trajín de intercambio de información municipal que se vive en el Concello de Cangas. Ni que fuera la guerra fría.

