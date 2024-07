El Concello de Bueu abre 200 nuevas plazas de aparcamiento ante la avalancha por el Festival SonRías

Bueu se prepara para recibir una avalancha de personas para los tres días del Festival musical SonRías Baixas, que se celebra del jueves 1 al sábado 3 de agosto, con un cartel muy atractivo que arranca con La Oreja de Van Gogh y que incluye a Rozalén, Tanxugueiras, Fillas de Cassandra o Álvaro de Luna, entre otras actuaciones. Desde el Concello saben que este festival, que gana peso año tras año entre las citas del verano para muchos jóvenes de toda Galicia y de fuera de la comunidad, pone el cartel de “lleno” en Bueu en donde se celebra en pleno casco urbano y con zona de acampada. Esto implica un problema de aparcamiento que desde el gobierno local que dirige el nacionalista Félix Juncal intentan solucionar con nuevas áreas de estacionamiento.

En la mañana de ayer, el regidor y ediles mantuvieron una reunión con el jefe de la Policía Local para perfilar esas nuevas zonas de aparcamiento. Juncal asegura que ese mapa fnal de zonas de aparcamiento incluirá este año novedades importantes que fueron capaces de lograr, ampliando el número de plazas en la villa en esos días de flujo importante de personas, que siempre ocasiona tensión y malestar en este sentido.

Así, Juncal asegura que se ha logrado mantener abierto para el público el aparcamiento de As Lagoas, que la organización del festival utilizaba para sus vehículos, y que supondrán 70 plazas de estacionamiento. Por otro lado señala que lograron la cesión temporal por parte del propietario de una finca frente a la piscina, con una superficie de 700 metros cuadrados, que se está limpiando como aparcamiento público con unas 40 plazas. Igualmente se ha llegado a un acuerdo para dos fincas frente al colegio de A Pedra, que ya estaban desbrozadas, pero se acondicionarán mejor, con capacidad para otros 35-40 vehículos; y se va a ampliar el espacio detrás del skate park, que también será limpiado, y da otras 20-30 plazas.

Montaje del escenario del festival SonRías Baixas en la finca de A Estacada. / Gonzalo Núñez

La ampliación de plazas también llegará a la zona del estacionamiento de Pescadoira en Montero Ríos, con 30 más, en un terreno que el Concello va a limpiar.

Juncal agradece a los propietarios de los terrenos la colaboración con el Concello para ganar estos espacios de aparcamiento, aunque también es consciente que esta planificación no significa que no vaya a haber momentos de agobio en la villa, con la llegada de miles de personas. El alcalde no descarta que se anuncie también otra zona más en la que trabajan y dice que se va a adecentar el acceso al área de caravanas de A Chadiza, cuya obra se adjudicó a F.E.C. Casas y que servirá también para la gente que acuda al festival con caravanas.

