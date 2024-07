Vecinos de Moaña se manifestarán el día 19 ante la Consellería de Sanidade en Santiago

La Mesa da Sanidade de Moaña no para de dar noticias cada vez que se reúne. Esta vez acodó concentrarse el próimo día 19 de septiembre delante del a Consellería de Sanidade. La pasada semana se había acordado organizar una manifestación, pero no se había hablado de donde, aunque se dejó entender que en Moaña, pero con un recorrido amplio. Ayer se acordó que lo mejor era ir a donde se toman las decisiones. También se decidió realizar una campaña de comunicaión colocando 5 pancartas en distintos puntos de la villa de Moaña.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) decidió ayer arropar a los que todos los martes se manifiestan delante del Centro de Salud de Cangas en defensa de la sanidad pública. Lo hizo acompañada por otra concejala nacionalista, la de Facenda, Xiana Abal. En la citada concentración de mañana se dio a conocer la fecha de la reunión del Consello Municipal de Saúde, para tratar, entre otras cosas, la urgente necesidad de dotar a O Morrazo con una ambulancia de soporte vital avanzado, reivindicación que viene de lejos pero que se hizo más patente desde que un vecino de Cangas sufriera un infarto cuando iba conduciendo por la avenida Castelao y tardara media hora en llegar una ambulancia. El Consello Municipal de Sanidade se celebrará el 30 de julio. No se sabe sin o con la presencia del jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas, José Gestido Santomé. El representante autonómico no las tenía todas consigo respecto a la invitación. De hecho, en las últimas declaraciones realizadas manifestó textualmente “si es que me invitan”. En teoría, el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas es miembro nato del citado consello. No hay que invitarlo. Pero sí comunicarle la fecha de la reunión de forma oficial. Eso sí. Desde A Voz da Sanidade se insiste en tratar en esta reunión el plan de cobertura para este verano del citado centro de salud, cuando va prácticamente un mes de verano.

Pero también hay críticas al empeño de A Voz da Sanidade y, ahora, también del gobierno local, de rechazar el Centro Integral de Saúde (CIS) para solicitar un Centro de Alta Resolución (CAR). Consideran que es algo que puede retrasar todavía más modernizar la infraestructuras sanitaria de Cangas, que lo que se debe de hacer es entregar los terrenos lo antes posible. En los planes de la Xunta en materia de sanitaria para toda Galicia no figura un CAR para O Morrazo. Son esas voces las que piensan también que seguir en esa linea no hace otra cosa que acercar el CIS a Moaña, que ya lo está reivindicando y se está a la espera de que la Consellería conteste a la propuesta que la Mesa da Sanidade de Moaña realizó en este sentido.

Suscríbete para seguir leyendo