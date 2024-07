Una goleta frente a Rodeira.

Estaba ayer luciéndose en la Ría de Vigo, que para los de este lado puede ser también la de Cangas. Llevaba bandera portuguesa y mantenía las velas plegadas. La visión no fue fruto del calor como se puede comprobar en la imagen, pero duró poco tiempo. No tardó el desplegar las velas y a demostrar lo marinera que aún es.

Las ocurrencias en los juzgados de Cangas

Nos comentaron que este verano hubo problemas en el Juzgado de Cangas Número 2. Por razones que no entramos a valorar, allí estuvo lo suyo una mujer en una silla de ruedas, que pasó por unas cuentas calamidades que no eran la de asistir a juicio o que fuese a lo que estaba obligada a acudir. El caso removió algunas conciencias, pero no ayudó a solucionar nada. Porque lo importante, para la Consellería de Xustiza de la Xunta de Galicia, es poner arcos y más arcos en la entrada de los Juzgados de Cangas, que casi parece un aeropuerto. Hay más vigilancia ahí que el al Adolo Suárez. A Xustiza le preocupa la seguridad, de los abogados y los procuradores no quiere ni hablar.

Estado de opinión

Hay cierto bullicio en el gobierno municipal de Cangas que tiende a crear un estado de opinión. No disminuye con el paso del tiempo, avanza y se transforma. Algún día saldrá a saludar por el balcón.

El Valoria, en O Hío, no en Aldán

Vecinos de O Hío afirman que el yate de Amanciio Ortega, El Valoria, no estaba anclado la semana pasada en Aldán, sino en O Hío. Habrá que traer al cartógrafo del reino.

