“Tengo un lugar especial en mi corazón por Galicia y por Moaña”

En esta nueva edición del Festival Intercéltico, el público podrá disfrutar de músicos internacionales como Finlay Macdonald. Fue el primer gaitero en recibir una licenciatura por la Royal Scottish Academy of Music and Drama, convirtiéndose en uno de los principales exponentes de la gaita en Escocia. Será el artista que cerrará mañana la primera jornada de conciertos de esta edición del Festival Intercéltico do Morrazo, tras las actuaciones de Xavier Blanco y Eoghanxo Unit.

–¿Qué le parece participar en el «Festival Intercéltico do Morrazo»?

–Estoy muy emocionado de actuar en el Intercéltico do Morrazo, tengo un lugar especial en mi corazón por Galicia y en particular por Moaña. Visité Moana por primera vez hace más de 3 años con mi banda de gaitas local, The Neilston and District Pipe Band. Mi difunto padre era el mayor de la tubería de la banda y desarrolló grandes amistades en Galicia por lo que se siente muy especial para venir a tocar en el festival de este año.

–¿Qué siente cuando empieza a tocar la gaita?

–Me encanta tocar la gaita, lo llevo en la sangre. Me siento privilegiado cada vez que tengo la oportunidad de tocar. Y me encanta ver la reacción que la música puede tener en la gente.

–¿Siempre supo que quería dedicarse a la música tradicional?

– Sí, desde los 14 o 15 años, la música era lo único que quería hacer.

– Además de músico, también es compositor. ¿Cuáles diría que son sus condiciones óptimas a la hora de componer?

–Encuentro la inspiración en los viajes, la música y las tradiciones de otros países y los grandes músicos con los que he tenido el privilegio de trabajar.

– Usted se abrió camino como uno de los mejores exponentes de la gaita tradicional tras su licenciatura en la Real Academia Escocesa de Música y Arte Dramático. ¿Cómo se sintió al recibir este título?

–Fue hace ya mucho tiempo, pero fue un momento muy especial y definitivo para la música tradicional en Escocia.La primera vez que la música tradicional fue reconocida por el conservatorio nacional fue muy especial. Por supuesto, obtener el premio es sólo el principio del camino, ya que los músicos siempre debemos impulsar nuestros esfuerzos creativos.

– Como director de estudios del Centro Nacional de Gaitas desde el año 2020, ¿cómo considera la situación de la pasión por la gaita?

–La gaita está en un buen momento ahora, con más diversidad y apreciación de diferentes enfoques creativos. Hay más gente tocando ahora que en cualquier otro momento de la historia y esperamos que siga creciendo y prosperando.

– Después de tantos años tocando la gaita, ¿aún se pone nervioso cuando sale al escenario?

–Tengo una energía nerviosa que he aprendido a canalizar en la actuación.

