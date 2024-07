Bueu lleva a pleno la última prórroga del Servizo de Axuda no Fogar por 576.000 euros

La corporación municipal de Bueu acabará el mes de julio con un nuevo pleno. Será una sesión extraordinaria y, si no hay cambios, parece que será el miércoles 31 a las 8.30 horas. En el orden del día aún no figuran los presupuestos ni el régimen interno de la piscina municipal, sino que se trata de la aprobación del inventario de caminos públicos de Bueu y de la última prórroga para el contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los dos expedientes serán dictaminados hoy en la comisión informativa, que también está prevista para las 8.30 horas.

La convocatoria de un pleno extraordinario se justifica por el hecho de que el contrato con la empresa adjudicataria vence el próximo 31 de agosto y la prórroga debe ser aprobada con al menos un mes de antelación. La adjudicataria del contrato es la empresa Idades, que en su día fue la única aspirante a un contrato valorado en 576.000 euros anuales.

Desde el gobierno local reconocen que esta es la última extensión que se puede realizar del actual contrato y que por tanto en los próximos meses toca preparar unos nuevos pliegos para licitar el servicio. La última licitación se realizó en 2021 y en las bases se recogía que el contrato tenía una duración de dos años, prorrogables por un máximo de otros dos años.

El Servizo de Axuda no Fogar es el contrato de mayor cuantía del Concello de Bueu y representa alrededor del 10% de los recursos ordinarios del ayuntamiento. A lo largo de estos años desde el ejecutivo local reclamaron en múltiples ocasiones a la Xunta de Galicia que aumentase las ayudas a los municipios, que están asumiendo un servicio que en realidad le corresponde a las comunidades autónomas.

El orden del día del pleno extraordinario del próximo 31 de julio se completa con la aprobación del inventario de caminos de Bueu, un asunto que ya estaba previsto que se incluyese en una sesión anterior pero que se pospuso. El documento recoge un total de 285 viales, quince más de los que se recogían inicialmente. Durante el periodo de exposición pública se presentaron 22 alegaciones y se estimaron una docena. Con su aprobación el Concello de Bueu completa un trabajo que abarca a las tres parroquias del municipio y que se ha prolongado durante más de una década.

