Amgecabe dará a conocer el lunes a gobierno y oposición el borrador de su proyecto de A Rúa

Ya hay fecha definitiva para que la sociedad Amgecabe haga la presentación del borrador del proyecto de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cangas en la zona de A Rúa, que permitirá al Concello de Cangas tener terrenos para cederlos al Sergas y construya el Centro Integral de Saúde (CIS). Será el próximo día 29 de julio. Es cierto que la semana pasada se había especulado con el día 24, pero, entre otras razones no prosperó porque el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) se encuentra de vacaciones. Es cierto que la convocatoria la realiza el gobierno municipal de Cangas a los partidos políticos en la oposición, pero no lo es menos que a estas alturas el ejecutivo local no conoce tampoco el documento sobre el que se trabajará.

La intención de Amgecabe es que los partidos políticos presenten en este momento las sugerencias que estimen oportunas con el propósito de acelerar así una modificación puntual que es siempre compleja y lenta de por sí. Una vez Amgecabe tenga ya en proyecto definitivo, con las aportaciones del Concello de Cangas, se presentará por registro y se someterá al estudio de impacto ambiental, que es competencia de la Xunta de Galicia. Es un proceso incluso anterior a aprobar el pleno de Cangas la propia modificación puntual.

En este caso, el estudio de impacto ambiental es un tema delicado. Nunca se descartó de forma definitiva que la zona estuviera afectada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Aunque es cierto que esta cuestión quedó un poco en segundo plano después de que miembros de gobierno se reunieran con la anterior administración de Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia y no apreciara complicaciones en este punto para seguir adelante con el proyecto. De hecho, el BNG, que era quien más dudas manifestaba, regresó de Santiago de Compostela bastante satisfecho de este encuentro. Desde la empresa promotora, además, se habla de línea flexible del POL. No obstante, el PP es quien mantiene todavía la creencia de que la zona está afectada por el POL, motivo, entre otros muchos, por los que rechaza esta ubicación para el CIS.

El borrador concretará algo más la zona afectada que los documentos que se presentaron con anterioridad, pero básicamente no varía del último que se hizo público ya en marzo de 2023. La edificabilidad que plantea Amgecabe para la parcela de uso terciario de 20.000 metros cuadrados es de 0.6 metros cuadrados por metro cuadrado. Todo dentro de un proyecto que alcanza un ámbito de 41.000 metros cuadrados donde se dejan 11.000 para equipamiento sanitario asistencia, de titularidad pública, 1.150 de zonas verdes y 8.850 de infraestructuras de comunicación, lo que se conoce como varios. La mencionada edificabilidad pone 12.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.

Si se mantiene la pauta prevista, el borrado se organizaría en torno a dos zonas claramente diferenciadas: la primera localizada al norte, donde s proyecta la implantación de una amplia superficie dotacional pública con n superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados destinados a un nuevo equipamiento sanitario-asistencial, cuya ubicación responde al a existencia en la zona de otros equipamientos municipales, como son un colegio de educación Infantil y Primaria, una escuela taller, un parque de bomberos y una dotación de Protección Civil, al borde de A Carballeira de Franco, masa arbolada con importantes valores naturales y afectada por un corredor ecológico. Al su de l anterior, separada de la zona dotacional por un vial de nueva construcción con frente igualmente la carretera autonómica PO-554 se sitúa el suelo destinado usos terciarios, estructurado en dos bolsas con una superfecie aproximada de 2.000 metros cuadrados.

La empresa también apela al propio interés público

Amgecabe había de oportunidad de impulsar la citada actuación urbanística con el apoyo del Concello de Cangas para promover la citada modificación puntual, siempre teniendo en cuenta la observancia de cuestiones de interés público, como la posibilidad de la mercantil Amgecabe de disponer de más del 50% del potencial del suelo sobre el que se abordaría la citada actuación urbanística. También hace referencia a la conveniencia de promueve la modificación del planeamiento, que se ha de entender desde el interés público “que para el caso que nos ocupa se fundamenta en la posibilidad de responder al necesidad de disponer de suelo que posibilite la implantación de un equipamiento sanitario de carácter comarca y de suelo para usos terciarios, prácticamente inexistentes a nivel local, además de mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad de otros equipamiento municipales existentes en la actuación en el entorno en el que se abordaría la misma.”

Suscríbete para seguir leyendo