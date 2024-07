Una Super Woman como alcaldesa

¡Quién no soñó de pequeño con ser un superhéroe! Por lo que se aprecia en el photocall instalado a las puertas del Salón do Cómic de Cangas a la alcaldesa, Araceli Gestido, le molaba Super Woman. Y la verdad es que le pega. Sobre todo porque para llevar una Alcaldía como la de Cangas es necesario ser todos los superhéroes juntos. ¡Y aún así no es suficiente!

Llega Lorenzo con hambre atrasada

¡Qué sí! ¡Qué no! El verano parecía que no se decidía a llegar. Ahora parece que finalmente se ha decidido a desembarcar. También es normal porque es imposible encontrar un sitio mejor que O Morrazo. Aunque a veces nuestros representantes políticos se empeñen en lo contrario. Lo que también parece evidente es que el verano llega con hambre atrasada después de un julio en el que no sabíamos si ponernos el bañador/bikini o coger el paraguas. Ahora igual sí que nos hace falta el paraguas... pero para protegernos del sol y del calor.

Vientos de cambio en el Concello de Cangas

Parece que en algunos departamentos municipales de Cangas andan las aguas un tanto revueltas. Y esta vez no se trata de los grupos políticos. ¡Cosa rara! Esta vez la falta de armonía es entre algunos de los despachos de los servicios técnicos fundamentales para el funcionamiento municipal. Por ello parece que empiezan a sonar vientos de cambio y de relevos. Mejor eso a que suenen tambores de guerra. Aunque tratándose de Cangas la ciudadanía ya está acostumbrada a todo. Si a nivel mundial nos llevan dando la matraca con la tercera guerra mundial, aquí en Cangas ya nos faltan dedos de las manos y de los pies para contar las guerras vividas.

