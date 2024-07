Augas Limpas ofrece con dos empresas conectar al saneamiento viviendas de playa en Aldán y O Hío

Un descuento del 25% por conectar las viviendas a la red municipal de saneamiento y así evitar los vertidos de aguas fecales y grises a la ría de Aldán. Este es el acuerdo alcanzado por la Plataforma Augas Limpas y dos empresas de la comarca para animar a los vecinos de las parroquias de O Hío y Aldán a engancharse a la red y reducir las incidencias derivadas por un deficiente funcionamiento de los pozos negros y fosas sépticas. A partir de mañana mismo desde la plataforma empezarán a repartir cartas informativas en los núcleos que se entienden como más sensibles: Arneles, la conocida como “zona de las chabolas” de Vilanova y las viviendas situadas a pie de las dunas, entre otros puntos.

Desde Augas Limpas explican que han establecido una suerte de “alianza” con dos empresas locales “sensibilizadas coa triste realidade da ría de Aldán, con índices de contaminación por fecais preocupantes”. Así, Materiais de Construcción Estévez y Contucho, ofertarán un descuento del 25% a los propietarios de viviendas en estos lugares que estén dispuestos a mejorar la gestión de sus residuos fecales.

Las personas interesadas deberán en primer lugar ponerse en contacto con la Plataforma Augas Limpas, que emitirá un certificado que luego los propietarios deberán presentar en las empresas colaboradoras. Para contactar con la plataforma se puede llamar al teléfono 640 93 86 68 e incluso se ofrecerá asesoramiento técnico.

El carteo en las viviendas se complementará con una serie de pancartas en los viales de O Hío con el lema “Que as augas da túa casa non contaminen as praias”. La Plataforma Augas Limpas sostiene que la contaminación que padece la ría está relacionada con las filtraciones de pluviales en la red de saneamiento. “As verteduras directas desde vivendas son poucas pero inadmisibles nos tempos actuais, polo que hai que correxilas de inmediato”, argumentan.

Las cartas que se empezarán a remitir desde mañana apelan a la “sensibilidade” y al “sentido da responsabilidade” de los residentes en las zonas que se consideran como especialmente sensibles. Esta delimitación se realizó en colaboración con las asociaciones vecinales de Aldán y O Hío y se presentó formalmente hace unas semanas. Un censo en el que se contabilizan hasta 113 incidencias y casi la mitad de ellas están relacionadas con la ausencia de una red separativa para pluviales y fecales.

En esa presentación celebrada en el salón de plenos desde la plataforma pusieron encima de la mesa las evidencias científicas que aportan las analíticas, se explicó el aumento de contaminación por fecales cuando se registran precipitaciones, el funcionamiento de las depuradoras y por qué dejan de funcionar correctamente cuando reciben una tromba pluviales y como los bombeos acaban aliviando hacia el mar.

