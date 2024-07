La alcaldesa demanda a la Subdelegación más efectivos en playas y un esfuerzo a la Policía

La ola de calor llegó en un mal momento a Cangas en donde coincide que desde este lunes la Policía Local ha dejado de realizar la patrulla de tráfico en los accesos a las playas, tras ganar el recurso de reposición al decreto aprobado por la alcaldía que los obligaba a desplazarse. Desde el Sindicato de Policía se culpó el fin de semana a la alcaldesa, la nacionalista Araceli Gestido, por no haber firmado un decreto con la Jefatura de Tráfico y ayer la regidora volvió a apelar a la responsabilidad de los agentes.

Gestido se muestra muy molesta con la situación y asegura que sigue demandado de la Subdelegación del Gobierno -que ayer guardó absoluto silencio- un incremento de los efectivos en las zonas de playas, mayor seguridad y ordenamiento del tráfico, para evitar mayores molestias a los vecinos que viven en esas zonas: “A Alcaldía traballará para poder conciliar a presenza da Policía Local e Garda Civil nas zonas de competencia do Estado”. También señala que seguirá apelando a la profesionalidad del cuerpo de la Policía Local de Cangas para que mantengan las actuaciones que vinieron desempeñando durante los últimos años e impidan “converter o seu traballo nunha cuestión meramente crematística e económica, conscentes de que as veciñas e veciños de Cangas saberán estimar o seu esforzo”.

Cartel que anuncia alquiler de plazas de aparcamiento. / Gonzalo Núñez

Araceli Gestido explica que el control de tráfico y aparcamiento de vehículos en zona de playas corresponde en primer lugar a la Guardia Civil y a Tráfico, por ser competencia del Estado, al estar fuera del casco urbano, en donde la competencia es de Policía Local. Añade que hasta ahora y desde hace ocho años, la Policía venía desarrollando este control en playas, en colaboración con Guardia Civil y Tráfico, gracias a un acuerdo firmado entre el gobierno local y la Policía, con un sentido fundamentalmente económico y que permitía actuar con la permisividad de la Subdelegación del Gobierno y el beneplácito de Guardia Civil, en áreas que no eran de competencia municipal. Añade que en mayo, la Policía pidió una subida salarial para seguir atendiendo el tráfico en el rural y playas, ya que está fuera de sus competencias “máis no caso de percibir unha cantidade extra salarial, a levaría a actuar e ignorar que estas zonas non son da súa competencia”. Ante esto, recuerda que la Alcaldía solicitó de inmediato una Junta Local de Seguridade y Cangas fue el tercer concello recibido por la Subdelegación tras Vigo y Pontevedra. En esa reunión, explica, se quedó claro que la complejidad de la tramitación impedía tener ningún nuevo acuerdo en 2024. Por eso, dice que decretó, como hicieron anteriores gobiernos locales, que la Policía atendiera el rural, sobre todo en el período de verano como venían haciendo.

