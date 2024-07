Trabajadores de ambulancias desconvocan la huelga al asumir Saluser-Emersan las deudas

Trabajadores de las ambulancias del 061 en el área sanitaria de Vigo, que abarca también a Cangas y Moaña, decició desconvocar la huelga indefinida, anunciado para este verano, al alcanzarse un acuerdo que recoge las principales demandas. Representantes sindicales destacan que la desconvocatoria se realiza por responsabilidad del personal que no desea ver afectado el servicio coincidiendo con la época de mayor demanda por el verano. Sin embargo, advierten que de producirse algún incumplimiento de los acuerdos o de no avanzar en las negociaciones de las deudas pendientes, volverá la convocatoria de huelga.

El acuerdo final fue adoptado en las dependencias del Consello Galego de Relacións Laborais por CIG, CC OO y USO, representantes de la actual empresa concesionaria “Saluser-Emersan” y la dirección delo 061.La concesionaria asumirá las deudas de liquidación por la subrogación del personal, una parte abonando la nómina íntegra durante las dos quincenas de vacaciones y por otra parte, la parte restante de la mensualidad de julio. Se mantiene abierta la negociación para cobrar la paga de regularización del convenio colectivo. La empresa propone el abono para octubre, pero los sindicatos no aceptan el plazo porque la consellería ya pagó este concepto a la empresa. Mientras, la anterior empresa Ambulancias do Atlántico continúa trabajando para el Sergas con el transporte programado y a pesar de seguir recibiendo dinero público, el empresario se niega a pagar el resto de la deuda y no colabora con el personal de Tragsa contratado por la consellería para solucionar el conflicto.