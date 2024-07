El Sindicato de Policía culpa a la alcaldesa de que no haya acuerdo con Tráfico para el rural

Que Cangas no disponga de la patrulla de la Policía Local para controlar el tráfico en los accesos a las playas del rural va a agravar el problema del estacionamiento y, por tanto, las quejas de vecinos. Es cierto que las competencias de este servico son de la Guardia Civil de Tráfico y que la Policía Local lo estaba cubriendo desde hace tres décadas con acuerdos firmados por los sucesivos gobiernos locales. Pero este verano, el intento de la alcaldesa, Araceli Gestido, de hacerlo vía decreto, obligando a los agentes al servicio, propició un recurso de reposición que ganaron los policías y desde este lunes ya no hay patrulla en el rural, al menos menos para el tráfico.

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPPM) califican de “nefasta” la gestión de la problemática del tráfico de playas y rural por parte de la alcaldesa. Añaden, en respuesta a las declaraciones de Araceli Gestido, que apelaba a la responsabilidad, que todo lo contrario, es un problema de “legalidad y la ley está para cumplirse”. Recuerdan que nunca antes un gestor municipal “ha fallado en este importante asunto”. Dejan claro que la Policía Local siempre ha asumido acuerdos y decretos en el tráfico de playas con gobiernos del PSOE, PP, BNG, ACE o AV, “repetidamente y desde hace 30 años”. Pero entienden que la alcaldesa actual ha gestionado mal este asunto hasta el punto que sus asesores jurídicos la han desautorizado: “El informe no puede ser más contundente”.

Se preguntan por qué Araceli Gestido no hizo lo acordado en la Junta Local de Seguridade con la Subdelegación del Gobierno, y por qué no firmó un acuerdo con la Jefatura Provincial de Tráfico “como se le instó, como se le pedía. Por qué no cumplió con su cometido”. Creen que en lugar de solucionar un problema, lo ha creado: “Ha estado sesteando y ahora se acuerda y pide responsabilidad”, pero le piden que antes que nada, asuma la suya propia. Recuerdan a Araceli Gestido que siempre se han articulado mecanismos legales para dar solución a los problemas de playas en el rural “pero no ha sabido gestionarlos”.

La alcaldesa insiste en que se trata de un asunto, legalmente muy difícil de explicar e insiste en que ningún Concello tiene este tipo de acuerdo. Dice qUE ese acuerdo con la Jefatura ya existe y no se considera válido “ahí está la cuestión. Debe ser algo aprobado con la Abogacía del Estado desde el Ministerio”. Insiste en preguntarse si no hay este acuerdo en ningún Concello, por qué el problema sólo se da en Cangas. La alcaldesa opina que la Policía está demostrando que sólo le interesan sus intereses corporativos y que desde el gobierno no odian a nadie “traballamos por amor a Cangas, nada máis”.

