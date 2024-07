Medio Ambiente solicita mayor integración paisajística del Plan Especial de la Finca Pazó

La Consellería de Medio Ambiente ha concluido su informe ambiental estratégico relativo al Plan Especial de Reforma Interior (PERI P-8) de la Finca Pazó, en el barrio de en Moaña, en el que concluye que no prevé efectos ambientales adversos, pero deberán atenderse una serie de condiciones para favorecer la integración paisajística, salvaguardar los valores de patrimonio cultural y un estudio de tráfico sobre la repercusión en la la carretera autonómica PO-313.

La polémica en torno a este proyecto urbanístico salta de la mano del PP de Moaña, que lidera Javier Carro, que da a conocer este informe pero critica al gobierno local del BNG a cuyos integrantes califica de “maestros de la desinformación,el ocultismo a los vecinos y el sectarismo”. ¿Y por qué? Porque consideran que este Plan Especial es una parte de lo que el gobierno llevó a pleno, este pasado jueves, dando cuenta de la aprobación en junta de gobierno del proyecto de accesibilidad entre la Moaña baja y la alta, que incluye la construcción del polémico ascensor de A Martinga, ya que lo que se pretende es “una gran promoción urbanística justo donde desembocará ese futuro ascensor” .

Lo que dio cuenta el gobierno en el pleno fue la aprobación del proyecto para cumplir con los requisitos de la subvención Ágora de la Diputación para su redacción.

Vista área de la Finca Pazó con la casa principal que es guardería y la capilla. / Fdv

Carro asegura que “se trata de preparar o ir preparando el ya famoso ascensor para la supuesta movilidad de los vecinos, pero para los futuros vecinos que compren en la urbanización, no para todos los de Moaña como quieren vender”. Explica que las parcelas ni siquiera tienen aparcamiento, salvo los garajes de los compradores de las futuras viviendas, ya que la calle José Pazó, en donde está la guardería, no tiene el suficiente ancho para estacionamiento. Añade que esta promoción no beneficia la creación de viviendas sociales, que tanto reclama el BNG y añade que la alcaldesa habló en el pleno de que se iban a reestructurar las conexiones de agua, saneamiento, luz y demás servicios, pero no dijo nada de los problemas de las personas en donde pretenden montar el ascensor “para dar servicio a esas viviendas, respecto a inundaciones, recogida de pluviales, rotura de las canalizaciones de fecales o corrimientos de tierras al no tener reforzados sus terrenos para la magnitud de las construcciones a realizar por encima”.

El PERI de la Finca Pazó, presentado por la promotora “Illas Atlánticas”, fue remitido por el Concello el pasado mes de mayo a la Xunta para informe medioambiental . El PERI contempla desarrollar urbanísticamente los 8.772 metros cuadrados del terreno, en donde el Concello tiene en uso, mediante alquiler, la casa principal que se reformó y amplió para albergar la guardería de la red de la Xunta “Galiña Azul”.Los promotores plantean dos propuestas de desarrollo y optan por la alternativa 2 que logra una mejor comunicación con los espacios libres y una mayor integración urbana. Incorpora una nueva vía interior, como itinerario mixto, que amplía el camino existente -hoy rúa José Pazó- y en la parte central junto a la Casa dos Pazó y la capilla, se sitúan las reservas de suelo para equipamientos y espacios libres, con tres parcelas lucrativas con edificaciones de viviendas colectiva de tres plantas (bajo, más dos y bajo cubierta).

Peticiones desde la Xunta

Desde la consellería y para favorecer la integración paisajística piden al promotor que realice un estudio del paisaje, fragmentar en volúmenes las edificaciones para preservar las aperturas visuales cara a la costa y utilizar cubiertas planas y con acabado ajardinado total o parcial, así como recomienda el escalonamiento de las edificaciones en el caso de que fuera necesario, buena accesibilidad a los espacios verdes desde la avenida de Marín y desde el interior del ámbito, diseñando un itinerario peatonal interior, así como mantener la vegetación existente y complementarla con especies autóctonas.

Para salvaguardar los valores del patrimonio cultural pide un trabajo de campo previo para identificar todos los bienes del patrimonio cultural existentes y añadir al catálogo del PERI los elementos con valor cultural y aún no protegidos, incluyendo la parcela que los contiene. Por lo que respecta a las observaciones realizadas por la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) pide un estudio de tráfico que analice la repercusión sobre la PO-313, eliminar los aparcamientos en línea en el margen del vial y limitaciones de uso derivadas del ruido. También se pide estudiar las caracterñísticas del camino interior -hoy rúa José Pazó- para conservar su traza y elementos característicos.

