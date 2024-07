Costas amplía el espacio de la concesión de Pescadoira, pero sin agilizar el arreglo de la rampa

La Dirección General de la Costa y el Mar ofrece al Concello de Bueu una modificación no sustancial en la concesión administrativa a favor del consistorio sobre la nave de deportes náuticos de Pescadoira. Una modificación para incluir las dos rampas de acceso al mar: la principal, que es la que se quiere mejorar de manera urgente para garantizar la seguridad de los deportistas del Club do Mar Bueu-Simei, y otra trasera con acceso hacia la playa de Petís. Una oferta que a priori podría ayudar a desencallar el proyecto de mejora sobre esa rampa. Pero en la práctica el trámite sigue siendo igualmente de complejo porque cualquier actuación requiere un informe sobre la “sustancialidad” de los cambios que se pretenden en el dominio público “traspasado y adscrito” a Portos de Galicia y otro informe de compatibilidad sobre estrategia marina.

El departamento estatal aprobó en el año 2015 una concesión administrativa a favor del Concello de Bueu sobre la nave de deportes náuticos de Pescadoira, una instalación que en su origen era una cetárea y que se encuentra sobre el dominio público marítimo terrestre. Gracias a ese título habilitante –por un periodo inicial de 20 años, prorrogable por otros 10 años– el consistorio pudo acometer en sucesivas fases las obras de mejora en el edificio, que acoge al Club do Mar Bueu-Simei y a la Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos.

La modificación que se plantea ahora es para corregir una doble ausencia: la superficie que abarca esa concesión es de 2.027 metros cuadrados, pero no están incluidas las dos rampas. Por eso se tramita ahora esta modificación, en la que se incluye la de Pescadoira (89 metros cuadrados) y la de Petís (45 metros cuadrados). El aumento de superficie propuesto es inferior al 10% y “no altera ni desvirtúa la finalidad de la concesión original”. Por ello se entiende que es una “modificación no sustancial” que se puede tramitar de manera simplificada.

No obstante, este cambio no resuelve el conflicto para reparar y prolongar el acceso al mar desde Pescadoira. Una petición insistente y prácticamente desesperada por parta del Club do Mar Bueu-Simei y del propio Concello. La actual rampa está en dominio de Costas del Estado y el proyecto de mejora requiere alargarla para ocupar un espacio portuario de dominio público marítimo terrestre “traspasado y adscrito” a Portos de Galicia.

Los dos departamentos llevan más de un año analizando el problema, pero de momento sin que se hayan materializado avances concretos. Portos de Galicia a lo largo de este tiempo se ha ofrecido en varias ocasiones a asumir esos trabajos, pero subrayando que previamente es necesario el permiso de Costas del Estado. En esta resolución el departamento estatal es claro a la hora de señalar el camino a seguir: “La autorización de dicha actuación por parte de Portos de Galicia requerirá que previamente se solicite un informe de adscripción sobre la sustancialidad de la modificación del dominio público marítimo terrestre traspasado y adscrito”, reza el documento. A mayores debe solicitarse un informe de compatibilidad con los objetivos de la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica.

El Concello aceptará la modificación El Concello de Bueu aceptará la modificación en la superficie de la concesión para incluir las dos rampas y para ello debe adoptar un acuerdo de aceptación expresa en el plazo de 10 días desde la recepción de la propuesta. La resolución hace un cálculo del canon que deberían abonar el Concello, Club do Mar Bueu-Simei y Os Galos por la utilización de unas instalaciones que están en el dominio público marítimo terrestre. Pero a nivel meramente informativo: el Concello, como administración pública está exento ya que ni la nave ni las rampas son objeto de explotación lucrativa; Os Galos también tiene una exención total porque “no consta la existencia de pagos u obtención de recursos por su utilización”; y el club del mar tiene una bonificación del 75% porque, aunque cobra unas cuotas a sus socios, la actividad que desarrolla es de carácter náutico-deportivo y sin ánimo de lucro. “Aquí se ve claramente la diferencia entre una administración y otra. Mientras Portos de Galicia nos cobra por todo, desde Costas del Estado se incluyen estas exenciones porque se tratan de usos públicos, deportivos y no lucrativos”, argumenta el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

