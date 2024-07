El Concello inspeccionará las 55 luminarias azules después de que se desplomara una y alcanzara a una menor en el brazo

La concejala de Obras y Parques del Concello de Cangas, Iria Malvido, asegura que el Concello va a revisar todas las farolas azules de la alameda nueva tras el suceso ocurrido en la tarde del viernes cuando una de ellas, junto a la Capela do Hospital, se desplomó de repente e hirió a una niña con un golpe y rascazo en el brazo y otra compañera del grupo de seis que estaban paseando se cayó del susto y se dio un golpe en la cabeza. Ambas niñas, de unos 11 años, fueron atendidas en el Centro de Salud y se encuentran bien, aunque la que se llevó mayor golpe fue la menor, herida en el brazo en donde aparte de los rascazos le ha salido moratón. Su familia aseguraba ayer que por suerte no ocurrió nada más, pero alertan de que la base de la farola estaba podrida y por eso cayó.

La farola que cayó estaba podrida en su base. / Fdv

Las niñas fueron atendidas en primer lugar por dos jóvenes que fueron los que llamaron a emergencias.

Nada más conocer el suceso en la tarde del viernes, Iria Malvido se puso en contacto con los técnicos municipales del departamento que le trasladaron que la base de la farola podría estar podrirda ya no sólo por la proximidad con el mar, sino por la orina de los perros. La concejala visitó ayer la alameda y observó el estado de las farolas, confirmando que algunas de ellas, efectivamente, se mueven, por lo que asegura que se van a revisar una a una porque “no podemos correr ningún riesgo más y la seguridad de los vecinos y de las personas que pasean por estos jardines, que son de los más transitados de Cangas, está por encima de todo”.

La niña que sufrió daños en el brazo. / Fdv

Iria Malvido asegura que en la alameda hay 55 de estas farolas azules y que en vista de lo ocurrido la intención del Concello es revisar también las otras farolas de otros jardines, como pueden ser las de Aldán o las del propio paseo de Rodeira. Reconoce que la caída del viernes afortunadamente no generó consecuencias muy grave, pero lo que no pueden permitir desde el Concello es que haya estos riesgos y las personas no vayan seguras por este paseo.

La concejala se pone en contacto con la familia

La concejala Iria Malvido señala el lugar en donde cayó la farola, junto a la Capela do Hospital. / Fdv

El grupo de seis niñas que paseaban en la tarde del viernes por la alameda nueva de Cangas cuando cayó la farola, cerca de la Capela do Hospital, aseguran que cayó de repente, no es que estuviera ya inclinada y que por eso alcanzó a una de ellas en el brazo. Afortundamente la familia de la niña herida asegura que por suerte todo quedó en un moratón, pero el lunes tienen previsto acudir al Concello. La concejala de Obras, Iria Malvido, también tenía previsto ponerse en contacto ayer con ellos para trasladar la preocupación y las disculpas en lo que le toca por parte del Concello, informarse sobre el estado de las niñas y las medidas que van a adoptar que será revisar todo el alumbrado. Es cierto que muchas de las farolas, no sólo en Cangas sino de forma generalizada en todos los municipios, presentan estado de abandono, oxidadas y también peligrosas con el cableado eléctrico a la vista, sin tapas, con riesgo para cualquier persona a sufrir una descarga eléctrica.

