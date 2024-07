La Asociación de Bouza-Quintela insiste en su rechazo al proyecto del ascensor

La aprobación del proyecto de conexión entre la Moaña baja y la alta a través del ascensor de A Martinga, que fue a pleno para cumplir con los plazos de la Diputación para la subvención recibida para su redacción, vuelve a poner en alerta a la Asociación de vecinos de A Bouza-Quintela. Su presidenta, María José Acuña, recuerda que en la primera rerunión se dijo que tendrían en cuenta la opinión de los colectivos “e non se tivo nin se ten, xa que sempre estivemos en contra e así o deixamos claro nas reunións e na presentación do concelleiro co arquitecto na que desmontamos as supostas ventaxas do proxecto”. Añade que ante la negativa de una propietaria a ceder su parcela, en lugar de dos ascensores, el proyecto se redujo a uno.

Acuña señala que no se trata de un elevador para comunicar la parte baja con la alta, que la alcaldesa dijo que beneficiará a Quintela, “xa que a día de hoxe coa información que dispoñemos, beneficios cero, por un elevador e unha pasarela que non levan a ningunha parte”. Eso sí, y en la misma línea de sospecha que el PP, “salvo que o goberno local dispoña de información da que non se nos informou e que cada vez cobra máis sentido, pois o día da colocación da placa e da homenaxe a José Pazó, un familiar informounos de que todo estaba encauzado, que o goberno xa estaba informado do que querían facer e que se nos iría informando aos veciños”. Añade que hablaban de una zona comercial en la parte baja de la finca Pazó “e entón así xa non sería un elevador a ningunha parte senon a un área comercial de promoción privada pero que pagaremos cos cartos de todos”.

La asociación también recuerda que el cambio más importante y de más impacto del proyecto será la preferencia peatonal en Ramón Cabanillas, desde A Martinga a la Social, que supondrá que para evitar las multas por los límites de velocidad, los conductores que vienen de Cangas cojan las vías alternativas por Daniel Castelao, Almirante Méndez Núñez y Concepción Arenal y si viene o va para Meira, Domaio y Vigo irá por As Barxas, O Pedroso y avenida de Marín “que xa temos que sufrir todo o tráfico pesado máis todos os turismos que van e veñen para a Autovía”. Por eso que creen que para “mellorar” a unos vecinos, van a empeorar a otros. A todo esto suman la reducción de plazas de aparcamiento en Ramón Cabanillas que es una de las causas que indicaban los comercios como causa del cierre de muchos. No creen que este proyecto ayude a mejorar la movilidad sostenible y que la mejor solución es la creación de una línea de bus que comunique las parroquias.

Suscríbete para seguir leyendo