La alcaldesa pide acudir de blanco a la manifestación por la sanidad del domingo

Los vecinos de Moaña cumplieron139 semanas consecutivas de protestas con una nueva concentración ante la Casa do Mar, en la que la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, informó de que se había acordado seguir con las movilizaciones, la primera de ellas, y dado que el centro de salud ha cerrado el turno de médicos de tarde, este próximo domingo, a las 11:00 desde Portal do Almacén bajando por Ramón Cabanillas hacia la Casa do Mar.

Pidió acudir vestidos de blanco para “hacer una gran marea blanca por la sanidad pública y la Atención Primaria digna en nuestra villa” y animó a los vecinos a convocar a participar en esta protesta “para dar una respuesta clara y contundente. Si cierran por las tardes un mes, no es algo extraordinario, es un pulso a ver si lo ganan pero no vamos a renunciar a la Atención Primaria por la tarde”, señaló Leticia Santos que también anunció que este martes se volvía a reunir la Mesa Local para definir la gran movilización de cara a septiembre. Dijo que este próximo domingo se cumplirán 140 semanas consecutivas de movilizaciones para recuperar las urgencias cuando, añadió, hay otros PAC funcionando con un sólo equipo, “pero a Moaña se lo niegan. Hasta 2018 lo tenía con un refuerzo de 12 horas los domingos y festivos, que lo eliminó el Sergas, no los vecinos”.Pidió que vuelvan las urgencias, el turno de tarde, cubrir las bajas de larga duración y el refuerzo de las ambulancias.

Por parte de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública intervino Maricarmen Pastoriza que agradeció, entre otras cuestiones, seguir aquí “en estas 139 veces que reclamamos un derecho que nunca deberíamos haber tenido mermado como es el derecho a a la sanidad pública gratuita”.