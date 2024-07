Santa Mariña en Aldán.

Menuda fiesta y menuda santa. Que Santa Mariña no tiene tanto predicamento como la Virgen del Carmen, pero es tan milagreira o más que la patrona de los mares. En Aldán lo saben. La sacan en procesión y la festejan como se merece, con actos religiosos y lúdicos.

Las serpientes de verano que envenenan O Morrazo

Bueno, no nos podemos quejar. Tenemos dos serpientes de verano este año en O Morrazo: la ubicación del Centro Integral de Saúde (CIS) y los conflictos entre la Policía Local de Cangas y la alcaldesa Araceli Gestido. Estamos llegando a un punto que ninguna se va a comer a otra, sino que se mantendrán vivas durante estos meses de pobre verano, del que vemos el sol en contadas ocasiones. A la espera de que el tiempo mejore y la situación política empeore, quedaremos el verano firmando noticias que no sean frescas, sino que desprendan calor.

Luis Piña retorna de puntillas a Cangas

Luis Piña, alcalde de A Cañiza y antiguo secretario provincial del PSdeG PSOE, regresó ayer a Cangas. Lo hizo en compañía del hoy secretario provincial, David Regades, y quiso pasar desapercibido, como si nunca estuviera en Cangas. Y cierto que estuvo, pero también como si no estuviese. El conflicto que había en aquel PSOE de la época no lo solucionó, ni tampoco quiso hacerlo. Aplicó la táctica que el dictador quiso aplicar a Gibraltar “caerá como fruta madura”, dijo Franco sobre el peñón. Pues no cayó. El conflicto socialista en Cangas se cerró mal, tanto que quedaron muchos desencuentros.

