La Policía de Cangas se libera de atender el tráfico en el rural tras ganar el recurso de reposición

La Alcaldía decidió estimar el recurso de reposición interpuesto por representantes sindicales de la Policía Local de Cangas contra la orden de servicio dictada por la propia regidora municipal a través de cual obligaba a la Policía a atender la zona rural en materia de tráfico, compartiendo la tarea con la Guardia Civil de Tráfico, a la que la ley de otorga las exclusivas competencias. Los propios asesores jurídicos del Concello de Cangas también coinciden en que la mencionada orden de servicio es nula de pleno derecho al regular una ley orgánica las competencias en materia de tráfico y seguridad vial de la Policía Local y de la Guardia Civil. Hay que recordar que la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) dictó una orden de servicio exactamente igual a la que habían dictado varios de sus antecesores, basándose en un acuerdo firmado entre el jefe de la Policía Local de Cangas y el jefe provincial de Tráfico de la Guardia Civil, un acuerdo que nunca fue avalado por la Subdelegación del Gobierno, al considerar los abogados del Estado que, precisamente, las competencias de cada cuerpo en la zona urbana y la zona rural estaban definidas por ley. Por esta razón, la Subdelegación del Gobierno se negó siempre a firmar un convenio formal con el Concello de Cangas. Nunca hasta ahora, la Policía Local había puesto un recurso de reposición ante esta orden de servicio que obliga a los agentes a atender el rural en materia de tráfico y seguridad vial. La resolución no entrará en vigor hasta el próximo lunes, por lo que este fin de semana queda resuelto.

El Concello de Cangas realiza un llamamiento a la responsabilidad a la Policía Local para poner el servicio público por delante.

El gobierno local apela a la responsabilidad y confía en la profesionalidad de los funcionarios de la Policía Local, porque, como todo el mundo puede entender, “la atención a la ciudadanía debe estar por delante de cualquier otra consideración corporativa o salarial. Atender la vigilancia del tráfico en los acceso a las playas es una cuestión especialmente sensible dadas las característica de la red viaria de Cangas. Si uno o varios funcionarios de la Policía Local consideran que pleitear o poner recursos contra las resoluciones que dicta esta Alcaldía con el único fin de atender a la gente de este Concello, están en su derecho, pero también dejan muy claro cuáles son sus prioridades y que estas no pasan por la atención a la ciudadanía”, manifiesta la alcaldesa de Cangas.

Reconoce la regidora local que tras recibir los informes jurídicos, tiene la obligación de estimar el recurso de reposición interpuesto contra la orden de servicio que establecía la obligación de vigilar y regular el tráfico y el estacionamiento en viales que conducen a las playas. “Puede que la Policía Local entienda esto como una victoria, pero a este gobierno local le parece toda una derrota, pues solo se perjudica el servicio público. Queremos aprovechar para recordar que fuera de estas cuestiones del tráfico, la Policía Local está obligada a cumplir con todas las demás obligaciones en la zonas urbanas y en las rurales”.

Araceli Gestido quiere aclarar que la Policía Local de Cangas estará obligada a acudir a la zona rural para atender cuestiones relacionadas con robos, seguridad ciudadana o situaciones de urgencias.

El gobierno local vuelve a pedir apoyo a la Subdelegación y están en duda las multas

La regidora deja claro que si la Policía Local no atiende las playas de Cangas se dirigirá a la Subdelegación del Gobierno para trasladar este problema al Subsector de la Guardia Civil de Tráfico. La semana pasada también recurrió la citada institución que dirige el socialista Abel Losada para cubrir las noches, al oponerse la Policía Local. Esa semana, este problema quedó resuelto al aceptar ya este cuerpo cubrir la patrulla nocturna. Manifiesta Araceli Gestido que resulta sintomático que la Policía de los otros veinte concellos del litoral de la provincia de Pontevedra atienda y acuda a los accesos las playas para regular el tráfico y en Cangas no. “Igual el problema no está en esta Alcaldía, ni en este equipo de gobierno. ¿Por qué, cómo explicar que en Sanxenxo, en Nigrán, en Baiona no exista este conflicto y aquí sí?”, se pregunta. Desde la Policía Local se deslizó ayer que el Concello de Cangas se podía ver envuelto en un problema si las multas que se impuso este año son recurridas por los conductores, ya que el mismo argumento que se ofrece al derogar la orden de servicio también se puede aplicar a la hora de recurrir una sanción de tráfico impuesta por la Policía Local este verano. Ayer no hubo respuesta sindical a la resolución del recurso de reposición, aunque se esperaba que la hubiera. Es posible que los sindicatos estén esperando a que se haga firme el lunes, que será ya cuando esté firmada. El gobierno local confía mucho en que los vecinos de Cangas comprendan la situación actual, sobre todos los que están sometidos a la tensión de las playas.

