La Plataforma da Sanidade de Moaña acude al encierro de vecinos en el Centro de Salud de Ponteareas

Integrantes de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, con su portavoz Gabriel Ferral a la cabeza, se desplazaron ayer a mediodía a Ponteareas en apoyo a la concentración de protesta que tenía convocada la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de O Condado ante el centro de salud en donde, tras los discursos, anunciaron que iban a iniciar un encierro hasta el domingo.

Los vecinos de O Condado tienen también un problema de falta de médicos por la tarde, como Moaña que se ha quedado sin ellos desde el 17 de julio al 15 de agosto, y de pediatra, aunque en Ponteareas sí que tienen un Punto de Atención Continuada (PAC) para las urgencias con un solo equipo médico. En Moaña, con un solo equipo, no logra recuperar las urgencias que tenía antes de la pandemia, ya no sólo por el argumento de que la Casa do Mar no reúne las condiciones de espacio, sino porque los médicos consideran más factible tener un PAC concentrado en Cangas, con tres equipos –dos de Cangas y el de Moaña–, a estar con uno solo físicamente en Moaña.

La Plataforma de Moaña acudió al Condado con la pancarta “Salvemos a Atención Primaria”, que despliegan en las concentraciones de todos los domingos y manifestaciones. En una intervención previa al encierro, el representante de la Plataforma de O Condado aludió a que estaban viviendo una situación de deterioro de la asistencia tanto en el centro de salud de Ponteareas como en el resto del país, criticó que con 60.000 firmas recogidas por SOS Sanidade Pública de Galicia, el PP hubiera negado el debate en el Parlamento para promover una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para “salvar la Atención Primaria” y que desde la Xunta se culpe a Madrid de la falta de médicos cuando desde hace 15 años se sabía cuántos profesionales iban a jubilarse. “Nos van a decir que no se puede ir al médeico todos los días” señaló el representante del Condado, cuando insistió en que la sanidad es un derecho.

Moaña celebra mañana una nueva concentración de la sanidad ante la Casa do Mar, para reclamar las urgencias, que supondrá la 138 semana consecutiva de protestas.

