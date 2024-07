Moaña aprueba por unanimidad nombrar Hijo Predilecto al músico Manuel Iglesias

La corporación de Moaña aprobó por unanimidad de los tres grupos BNG, PP y PSOE la moción presentada por los populares, y defendida por el concejal Ezequiel Fernández, a instancai de Salvador Meira, para nombrar Hijo Predilecto del municipio al músico Manuel Iglesias, gracias al cual la Escola de Música local ha podido cumplir 25 años de vida. En el pleno se reconoció el trabajo de Manuel Iglesias gracias al cual la Banda de Música “Airiños do Morrazo” , la Masa Coral Moañesa o el Orfeón Moaña siguen en activo.

Ediles del grupo del PP y al fondo el concejal del PSOE. | // PABLO H.

Aunque el BNG votó a favor por las importantes aportaciones de Manuel Iglesias, la portavoz y concejala María Ortega matizó que no estaban de acuerdo con la forma empleada por el PP de traerlo al pleno como una moción, lo que iba a alargar el proceso unos dos meses, hasta su aprobación final. Señaló que el PP estaba mal asesorado porque el Reglamento de Honores marca que el expediente se puede incoar de oficio por la propia administración, sin solicitud de parte y se puede aprobar el inicio del expediente, y no como en este caso, la aprobación para después iniciar el expediente, como cuando se propuso dedicar la calle José Pazó: “Si lo que se pretende es reconocer la importante aportación de Manuel Iglesias a la cultura de Moaña ¿no sería más fácil solicitar con un oficio a la Alcaldía el inicio de incoación de expediente? Así en este pleno se aprobaría ese inicio de expediente y en el pleno de septiembre se podría aprobar el nombramiento como Hijo Predilecto”. Pidió al PP que hagan bien las cosas, que este gobierno no tiene problemas en reconocer las propuestas beneficiosas al Concello, por lo que “deberían apartar el afán de protagonismo para cederlo a la persona homenajeada”.

Fue un pleno en el que la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, volvió a tirar de las orejas a la oposición, en este caso a Ezequiel Fernández, por haberse pasado 1,40 minutos sobre los 4 por ley de intervención, y se los restó para su siguiente intervención. Dijo que parecía un concurso de televisión, pero que es así.

Fernández rechazó las críticas del BNG respecto al protagonismo, que sólo querían que se aprobara en el pleno porque el protagonista es Manuel Iglesias y agradeció a los grupos su sentido del voto, aunquele pidió cuidado al edil del PSOE, Mario Rodríguez, que dijo que BNG y PP coinciden en muchas cuestiones y acusó a los populares de ser los responsables de la situación sanitaria de Moaña, sin médicos de tarde.

Memoria histórica

El pleno comenzó con una intervención de María Ortega que como edil de Memoria Histórica, no quiso dejar pasar la fecha del 18 de julio para recordar el 88 aniversario del golpe de Estado del 36 y a las víctimas de la “barbarie franquista”. Dijo que este gobierno se siente heredero de aquel que presidió Fandiño Pidre, de su trabajo con la gente del pueblo, con la Fraternidad Mariñeira, con las mujeres que sementaron la igualdad, como el día anterior también recordaron en el homenaje a Enedina Esperón y Carmen Lago Veiga y que esta memoria es la mejor herramienta para afrontar el rearme de la ultraderecha.

Hoy precisamente se celebra el 5º Recital Pola Memoria en los jardines del Concello a las 19:00 horas con ofrenda también ante el monumento de la memoria.