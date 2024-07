La Mesa de Moaña fija para el día 28 una manifestación contra la falta de médicos en el turno de tarde

Mesa da Sanidade de Moaña. El concejal socialista Mario Rodríguez insiste en lo mismo: el CIS para Moaña, no para Cangas. Dice que interpreta miedo en los otros grupos políticos a reivindicar esto. Anima la propuesta que había salido de él la pasada semana y no tiene miedo, parece, a crear un cisma en el PSOE de O Morrazo o de la provincia. Considera que el CIS en Sisalde acabaría con todos los problemas de urgencias que sufre Moaña. Será un canto al sol, pero mientras consigue el protagonismo que tanto recababa. Ya no le hace falta el micrófono en las concentraciones para reivindicar el regreso de las urgencias a Moaña.

Esta retadora posición del edil socialista, con la que sabe que puede dañar la unión del BNG, contrasta con los acuerdos de la Mesa de Sanidade cantados como niños de San Ildefonso por la alcaldesa Leticia Santos, es decir, de forma aséptica, sin tintes políticos. Así la Mesa da Sanidade acuerda, primero, continuar con las movilizaciones de los domingos para demandar el regreso de las urgencias; segundo, una campaña de comunicación con pancartas en lugares estratégicos del municipio en la que colaborarían los vecinos; tercero, organizar una gran manifestación para el mes de septiembre y, cuarto, preparar una manifestación para el día 28 de julio contra la falta de médicos en el turno de tarde en Moaña. Saldrá de Portal de Almacén para continuar por Ramón Cabanillas hasta llegar a la Casa do Mar, pasando por O Pontillón.

La diferencia con la manifestación que tendrá lugar el septiembre, que esta última tendrá un recorrido más grande, con más influencia sobre el tráfico y también se pretende que participen más vecinos.

Por cierto, habrá una reunión el próximo martes para acordar el lema que llevarán las pancartas que se colocarán en Moaña.

¿Y el PP? Pues no entró en casi nada. Propuso de forma tímida, eso sí, que antes de las manifestaciones era mejor esperar a que la Consellería de Sanidade se pronunciara sobre el cambio de ubicación a Moaña del CIS de O Morrazo.

